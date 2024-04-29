NBA季後賽／湖人G5難打！台灣運彩看好金塊主場收拾LeBron James
NBA湖人明(30)日早上10點將繼續展開背水一戰，當家球星「詹皇」LeBron James在G4取勝後直言，「我們撿回一條命！」不過湖人要晉級將要連贏4場，挑戰史上首度從0勝3敗扭轉戰局的球隊。
記者廖聿偉/綜合報導
NBA季後賽7戰4勝歷史上，總共有151支球隊陷入0勝3敗，卻無人生還，翻盤贏下系列賽的機會是0%，且僅有4隊苟延殘喘到G7，去年塞爾提克一度從0：3追到3平，但仍功虧一簣。
只要再一敗就將打包回家，LeBron James說，「沒什麼好談的！就是一場一場贏。」G4湖人刻意調節LeBron的體能，讓他再決勝節打好打滿，他攻下30分，幫助球隊拿下勝利。
美國媒體分析指出，湖人G5絕對是場艱困的戰役，輸球後的金塊勢必會有所反彈，且又在金塊主場波爾體育館(Ball Arena)舉行，丹佛海拔高度5280英尺(約1609.3公尺)，對於客隊的非常不友善，球員難以快速適應高海拔的環境。
台灣運彩也看好金塊能獲勝，開出-7.5分的讓分盤，金塊不讓分賠率1.26，也高於湖人的2.75；而根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，有61%個彩迷看好金塊能在G5關門成功。