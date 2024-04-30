澳洲直擊／可請Uber接小孩了！台灣即將上線：同步監控、全程錄音

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🟡青少年的帳號綁在家庭帳號內
13歲至17歲的青少年可以自行叫車，但帳號要綁定在家庭帳戶內，除了原本的成人家庭成員之外，之後會多了「青少年」的選項，且付款方式也是綁在家庭帳號的主帳號下的信用帳單。家長可以設置青少年的消費額度，且會在額度快不足時就會讓家長接到通知，藉此了解消費狀況。
🟡家長可以安全監控
孩子在搭乘時，主帳號會跳出通知，一旦他們開始行程，就可通過「實時行程追蹤功能」，直接在App上追蹤他們的位置，還會收到狀態更新，了解是否有抵達到目的地。此外，青少年行程的目的地會被鎖定，司機無法更改行程，只有孩子可以更改，家長不能修改地點、也不能代為叫車。
🟡特別挑選司機
Uber for teens會替孩子匹配高評分且經驗豐富的司機，根據Uber 紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen表示，為確保安全性，能夠接青少年單的司機標準相當高，至少百次的接送評價需要4.95 顆星。此外，提供青少年帳號的州／省，根據法律規定，司機必須通過認證才能通過優步應用開車接單，此認證包括背景調查和為兒童服務或為弱勢群體服務登記。
🟡驗證PIN碼
同樣為了加強安全性，青少年自行叫車後，上車前，必須向司機出示PIN碼，司機要在車主端輸入正確的PIN 碼，然後才能開始行程，這樣做有助於確保青少年搭乘正確的車輛。
🟡行程異常會發提醒
如果行程異常偏離路線、突然停車或行程提前結束，會在App中向孩子發送通知，來了解一切是否正常或他們是否需要幫助。
🟡乘車時全程錄音
乘客或司機可以在自己的設備上錄音，錄音功能會在行程即將開始前啟動，有助於在行程期間安全互動，錄音經過加密處理後將保存在手機中，因此任何人包括進行錄音操作的人都無法聽，僅用戶向客服團隊提交事件報告，優步才能聽取錄音檔。