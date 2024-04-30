NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

NBA／太陽三巨頭今夏恐解體？名球評曝Devin Booker想轉戰尼克

▲太陽以Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal為首的三巨頭陣容，在首輪竟慘遭灰狼橫掃，如今球評指出，Booker有意去尼克隊打球。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽以Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal為首的三巨頭陣容，在首輪竟慘遭灰狼橫掃，如今球評指出，Booker有意去尼克隊打球。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

太陽三巨頭今夏解體？NBA美國職籃鳳凰城太陽昨（29）日在首輪系列賽G4上，最終以116：122不敵明尼蘇達灰狼，苦吞季後賽4連敗，慘遭橫掃出局。太陽也成為NBA歷史上，首支在三巨頭皆健康的情況下，在季後賽被橫掃的超級球隊，如今NBA名評論員就指出，Devin Booker或許會在今夏離開太陽，並對加盟紐約尼克充滿興趣。

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根據NBA知名評論員Stephen A. Smith在節目上透露，他談到太陽球星Devin Booker的狀況，並表示他對於前往紐約尼克打球感到興趣，他說到：「也許Devin Booker會否認，我還沒有和他交談過這些。我只是想要告訴你，NBA圈子裡有傳言表示，Booker想要去尼克打球。」

本場系列賽G4，太陽儘管從數據來看，Devin Booker表現相當出色，爆砍49分也寫下個人季後賽單場得分新高，外加5籃板6助攻。而Kevin Durant也貢獻了33分9籃板5助攻4阻攻的全面數據，但球隊始終無法限制住灰狼團隊有裡有外的攻勢。

此外，三巨頭之一的Bradley Beal全場13投僅4中，僅拿下9分，沒能在關鍵戰役有所表現，也是輸球一大關鍵。季前被視為奪冠熱門的太陽，並沒有展現出他們應有的水準與天賦，在首輪就被灰狼橫掃出局，如今以Durant、Booker、Beal為首的三巨頭組合，或許也真將在今夏休賽季面臨解體。

面對球隊在季後賽上苦吞4連敗，首輪就慘遭對手橫掃，Devin Booker則是在賽後受訪時表示：「大家都在說我們火力強大，但看看這聯盟，歸根究底還是細節決定一切，球隊不能只靠天賦贏球。」

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