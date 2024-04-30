全部身家買在0.28「滿手日幣」直呼完了！網笑推2解法：你還有錢
日圓昨（29）日兌美元匯率一度突破160日圓，台灣銀行在昨日上午也掛出「0.2078元」超低價格，對哈日族來說可是超甜價，與去年高價相比，等於換10萬元新台幣，就能多換到6張迪士尼門票。不過，有網友看到此價格只能「搥心肝」，因為他全部身家壓在0.28，本以為應該是底部，結果一底還有一底底，直呼「完了，這次真的完了」。
記者魏妤庭／台北報導
有網友昨日在批踢踢表示，之前因為覺得「0.28」的價格已經是底部，所以全部身家壓在0.28，想說這應該是底部，結果一底還有一底底，直呼「我錯估日央的無恥」，根本不護匯，就直接放推。
貼文一出引發不少討論，有網友回應「0.28都幾年前了」、「我不玩了把錢還我」、「去日本花掉 眼不見為淨」、「誰叫你不去玩把他花光」、「再貶下去真的要一字頭了」、「0.28此生可能無望了」。
也有網友認為「加碼攤平，我知道你還有錢」、「中午趕緊去台銀加碼平衡一下阿」、「攤平啊 越攤越平」、「期貨認賠 現金去日本玩花掉」、「攤平到日幣變壁紙為止」。不過，也有網友回應表示「幻想文討拍有什麼好同情的」、「沒圖都是唬爛」、「好啦唬爛推，0.28都多久以前了」。