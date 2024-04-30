控北士科標案市地賤租　民進黨喊：柯文哲不要逃出來說明白！

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簡舒培指出，前副市長黃珊珊說招標案「並非市長一人可決定」，但證據出來，北士科三塊基地分開招標且底價下修，這種種荒謬決策就是柯文哲親自拍板定案，據產發局在110年7月12日針對北士科三塊基地招標簽呈中，第三次招商規劃於109年11月12日提報促參推動委員會、110年3月3日提報市長室會議，更明確寫著三點，第一，採3街廓基地個別招商，第二，T16基地採三階段開標，核定T17、T18基地採價格標不需要投資計劃書。第三，各基地底價為，T16基地45億2,458萬2,080元；T17基地21億9,007萬5,760元；T18基地14億6,627萬7,717元，總計81.8億，簽呈的最後一頁，「決行」欄清清楚楚蓋著「臺北市市長 柯文哲」職務章，以及親筆押上日期。
簡舒培說，柯文哲稱這塊地是設定地上權，非BOT案不用投資企劃書，不過108年第一次招標、109年第二次招標皆需要，110年第三次招標T16需要、T17、T18就不需要，這幾次設定投資企劃都是柯文哲本人。
簡舒培提到，在台北市地價不斷上漲的時刻，招標底價僅81億比第一次招標的86億還要少，辯稱是頭兩次招標落空下修底價，柯文哲讓這塊地分別招標，甚至T17、T18僅以價格決標，讓新壽用低於市價的44億決標，導致權利金下修， 「柯文哲不要逃出來說明白，為什麼賤租市產？」
另外，簡舒培指出，最離譜的是為了遮掩這些「大放送」的招標條件，柯文哲以109年11月12日促參委員會會議決議當依據，但據訪談紀錄，在109年11月12日促參會議開會前，柯市府僅訪談過四家潛在投資人，其中只有109年11月11日訪談的新光人壽同時要求三塊基地分開招標及調整招商差異，巧合的是，市府訪談完新光人壽，隔天促參委員會即開會把三塊基地分開招標及T17、T18直接採價格決標，這麼剛好新光人壽都有建議。
簡舒培說，在市府在110年2月17日再訪新光人壽時，新壽更進一步建議權利金底價調整下修，柯市府也就在110年5月17日召開區段徵收及市地重劃委員會進行審議，同年5/28由柯文哲簽奉核准權利金底價81.8億，新壽提出的三點「分開招標、權利金下修、免投資企劃」，柯市府全盤接受，其他投資人都只是陪榜而已，實在荒謬至極，這是不是為新壽量身打造的標案，請柯文哲講清楚說明白。
林延鳳批評，柯文哲2014年選前擬定的「廉政透明公約」第三條規定「市府政務首長行程一律登錄列管備查」，就任後2015年1月還稱「未來各局處首長除非和家人用餐，其餘行程一律報備」並一度想修正在《台北市政府公務員廉政倫理規範》。根據調閱紀錄，時任產發局長林崇傑就登入了175案，但副秘書長以上層級，包含市長柯文哲完全沒有登入，沒想到「說得嚇死人，做得笑死人！」
林延鳳批評，柯市府與新光千絲萬縷之關係，顯見柯文哲的標準都是用來要求別人，其當年所言「財團拿刀叉吃人肉」真是不假，柯就是那副刀叉，市民則任人魚肉。
林延鳳強調，柯文哲及民眾黨的回應，完全沒有考量土地價值逐年提高，卻降低權利金，牽扯工程費用上漲，現在的柯文哲根本是在打臉過去的自己，過去市場改建案以及台北動物之家，皆因預算編列不足與工程費上漲，導致無法招標成功，為何當時沒有招標出去，現在面對新壽卻以工程費上漲為由將市地賤租，這完全是雙標無法說服台北市民，「柯文哲對於新壽建議的內容照單全收，對自己過去標榜的廉政、公開透明完全破功，經不起檢驗」。