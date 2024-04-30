太陽豪賭三巨頭失敗！未來7年首輪選秀都不在手　恐面臨重建危機

影／史上第一人！金塊Murray 2次「致勝一擊」！湖人怎麼防都要輸

▲丹佛金塊主控Jamal Murray系列賽第2次命中絕殺，而這兩次的情況也很像，Murray一次往右走、一次往左走，不過最終的劇情都一樣：命中絕殺。（圖／取自X）
▲丹佛金塊主控Jamal Murray系列賽第2次命中絕殺，而這兩次的情況也很像，Murray一次往右走、一次往左走，不過最終的劇情都一樣：命中絕殺。（圖／取自X）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（30）日以108：106淘汰洛杉磯湖人，金塊主控Jamal Murray系列賽第2次命中致勝球，而這2次的情況也很像，Murray一次往右走、一次往左走，不過最終的劇情都一樣：命中絕殺／準絕殺跳投，幫助金塊取勝。

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Murray這一場比賽直接得分或間接助攻創造了金塊末節最後16分之中的12分，而且還在最後4秒命中準絕殺，這是他在這一輪比賽第2次命中致勝球，如果今天就票選季後賽關鍵球員，他很可能會高票當選。

根據數據統計，Murray是NBA史上首位在單輪系列賽多次在不同比賽的最後5秒，投進致勝一擊的球員。

這兩次關鍵一擊的狀況很像，都是Nikola Jokic和Jamal Murray在最後時刻打一次兩人小組配合，前一次AD直接換防，Murray往右切入，後撤步擺脫後命中絕殺球，球進槍響，他也直接倒進了人群簇擁之中。

而這一次則是金塊刻意壓秒，到了進攻時間快到點前，Jokic迅速向前掩護，湖人選擇守Drop Coverage，AD只是延阻，讓Austin Reaves有時間回位，Murray見狀快速左路切入，並且在Reaves封蓋趕到之前，出手跳投，球也應聲入網。

Jamal Murray在這次季後賽對湖人隊的系列賽前4戰中，投籃命中率為38%，三分球命中率為21%，場均出手23次，卻只有21.5分，遭到對手限制。今晚他28投13中，得到32分7助攻，只有1次罰球。隨著比賽進入尾聲，他的表現也越打越好，展現大賽球星的特質。

▲丹佛金塊後衛Jamal Murray在末節最後時刻連得6分、命中絕殺。（圖／取自丹佛金塊X） ▲丹佛金塊後衛Jamal Murray在G2末節最後時刻連得6分、命中絕殺，幫助球隊取得2：0領先。（圖／取自丹佛金塊X）

其實這一輪系列賽Reaves防守Murray做得不錯，前4戰讓後者總計39投僅12中，只是最重要的一次出手他沒能防下來。

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