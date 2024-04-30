「復仇者聯盟」開始備戰巴黎奧運？美國男籃已5人退出季後賽行列
NBA美國職籃首輪季後賽今（30）日湖人隊再度遭到痛擊，被金塊當家控衛Jamal Murray在比賽剩下3.6秒時，投進致勝準絕殺，終場率領金塊以108:106氣走紫金軍團。湖人在季後賽確定遭到淘汰，也正式宣告陣中2名大將「詹皇」LeBron James、Anthony Davis本賽季的旅程到此為止，如今美國男籃12人陣中，已經有5人開始放暑假，他們也將組成「復仇者聯盟」，全力備戰後續將到來的巴黎奧運。
記者陳品翔/綜合報導
本屆入選巴黎奧運的美國男籃12人名單，勇士一哥Stephen Curry在附加賽首戰球隊不敵國王之後，成為美國男籃第一個放暑假的選手。昨（29）日太陽遭到灰狼以122:116擊敗，系列賽慘遭橫掃後，陣中球星Kevin Durant、Devin Booker也結束本賽季，成為第2、3名開始休息的美國男籃成員。今（30）日湖人在客場以2分之差不敵金塊，也宣告「詹皇」LeBron James、「濃眉」Anthony Davis本賽季結束，成為美國男籃陣中，第4、5位開始放假的球員。
季後賽第2輪尚未開戰，如今美國男籃已將近一半的球員（5名）已結束本賽季，他們也將提早休息，準備備戰今夏的巴黎奧運。至於國際球員方面，金塊塞爾維亞籍的Nikola Jokic、加拿大籍的Jamal Murray；獨行俠斯洛維尼亞籍的一哥Luka Doncic、雷霆隊加拿大籍的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander等人，都還在季後賽舞台上奮戰，他們能率領球隊走得多遠，也備受外界關注。
此外值得一提的是，根據美媒賽後的統計，本場比賽湖人隊輸球後，這是自從2005年賽季以來，首次出現LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry同時無緣季後賽第2輪的情況。如今NBA的舊時代正慢慢過去，新時代的球員將逐漸接班，並透過自身身手，持續在場上證明自己的能力。
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