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以巴衝突延燒美國大學！外媒評中國反應：官媒聲援、社媒造假

▲美國大學校園，聲援巴勒斯坦的紮營示威持續延燒，抗議者呼籲盡快停火，結束在加薩的「屠殺」。 （圖／美聯社／達志影像）
▲美國大學校園，聲援巴勒斯坦的紮營示威持續延燒，抗議者呼籲盡快停火，結束在加薩的「屠殺」。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國大學校園的搭帳篷反戰示威延燒，全美已至少50所院校出現挺巴勒斯坦紮營示威，截至29日，已近1000名示威者被捕，儘管以巴衝突、加薩危機在全球引起的爭議非常兩極，但有外媒留意到，中國在報導相關事件時，與對自己國內異議和抗議的壓制，形成「鮮明對比」。

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根據《美國之音》報導，中國一些國家級官媒聲稱，這場抗議是民間對美國政府不滿的體現，美國學生之所以抗議是因為「看不下去美國的雙標」，中國外交部發言人華春瑩也為美國的校園抗議辯護，認為呼籲停火、停止殺戮，不等於就是反猶太主義。

然而，批評者則點出，回顧2022年底，中國多個城市因為不滿政府嚴格清零，而出現的街頭抗議活動，當時中國官方亦對抗議者進行了抓捕和監控，聲稱抗議背後有「外部反華勢力」，是一場「顏色革命」，北京在這方面的表現，何嘗不也是一種雙重標準。

曾在中國官媒工作的英國人海恩斯（Sean Haines）受訪時透露，中國官媒對西方示威活動的大篇幅報導，是其一貫措施，特別是在大選季節，藉此傳輸：「外國民主是多麼嚇人，中國沒有這些，你應該感到高興」的觀念。此外，中國官媒常報導外國抗議的另一原因，是西方擁有自由媒體，所以抗議活動的畫面很容易取得，反觀中國的抗議畫面則很難找到：「真的很諷刺，中國用西方的言論自由、開放、權利反過來抗議他們（西方）。」

報導也提到，自從哈馬斯10月7日發動對以色列的攻擊以來，中國當局雖未明確選邊站，但多次將加薩戰爭的責任歸咎於美國，一向審查嚴格的中國社媒上，也出現陰謀論浪潮，聲稱猶太人暗中掌控了美國的政治和商業領域，從而控制美國；另一個廣泛的說法是美國警察對抗議的學生動用了狙擊手，並貼出一張俄亥俄州立大學的照片，顯示有2名警察在天台架起外觀如望遠鏡的設備。

對於這個說法，俄亥俄州立大學校報和校方進行了核實，學校發言人先是表示，天台上的州警並沒有將武器瞄準學生，只是在監控地面上的情況，但後來又補充說，當現場的逮捕開始後，州警依照規定架起了槍支：「一般情況下，監控支援人員是帶有武器的，小隊攜帶的常規設備包括槍支，但只會在保護包括抗議者在內的現場人員安全時，才會使用。」

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