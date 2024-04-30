以巴衝突延燒美國大學！外媒評中國反應：官媒聲援、社媒造假

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然而，批評者則點出，回顧2022年底，中國多個城市因為不滿政府嚴格清零，而出現的街頭抗議活動，當時中國官方亦對抗議者進行了抓捕和監控，聲稱抗議背後有「外部反華勢力」，是一場「顏色革命」，北京在這方面的表現，何嘗不也是一種雙重標準。
曾在中國官媒工作的英國人海恩斯（Sean Haines）受訪時透露，中國官媒對西方示威活動的大篇幅報導，是其一貫措施，特別是在大選季節，藉此傳輸：「外國民主是多麼嚇人，中國沒有這些，你應該感到高興」的觀念。此外，中國官媒常報導外國抗議的另一原因，是西方擁有自由媒體，所以抗議活動的畫面很容易取得，反觀中國的抗議畫面則很難找到：「真的很諷刺，中國用西方的言論自由、開放、權利反過來抗議他們（西方）。」
報導也提到，自從哈馬斯10月7日發動對以色列的攻擊以來，中國當局雖未明確選邊站，但多次將加薩戰爭的責任歸咎於美國，一向審查嚴格的中國社媒上，也出現陰謀論浪潮，聲稱猶太人暗中掌控了美國的政治和商業領域，從而控制美國；另一個廣泛的說法是美國警察對抗議的學生動用了狙擊手，並貼出一張俄亥俄州立大學的照片，顯示有2名警察在天台架起外觀如望遠鏡的設備。
對於這個說法，俄亥俄州立大學校報和校方進行了核實，學校發言人先是表示，天台上的州警並沒有將武器瞄準學生，只是在監控地面上的情況，但後來又補充說，當現場的逮捕開始後，州警依照規定架起了槍支：「一般情況下，監控支援人員是帶有武器的，小隊攜帶的常規設備包括槍支，但只會在保護包括抗議者在內的現場人員安全時，才會使用。」
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