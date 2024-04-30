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揭邱莉莉案無罪關鍵　媒體人驚呼：見證到司法界歷史奇蹟

▲台南地院29日下午宣判，邱莉莉等10名被告均因罪證不足無罪。（圖／資料照片）
▲台南地院29日下午宣判，邱莉莉等10名被告均因罪證不足無罪。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

台南市正副議長賄選案，台南地院29日宣判正副議長邱莉莉、林志展及民進黨前中執委郭再欽等10被告均無罪。對此，資深社會記者林裕豐直呼是「司法奇蹟」，檢方抓到邱莉莉跟郭再欽有通聯、有犯意的聯絡，卻被法院以違反《通訊監察法》駁掉；且台南市議員方一峰在議長選舉前被人「請上車」的脅迫手法，法院卻以「方一峰沒報警」認定他沒有心生畏懼，檢方的起訴書內容全遭法院無視。

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台南市議會第四屆正副議長選舉涉嫌賄選及暴力，檢方調查後，認定郭再欽、邱莉莉與林志展等人，以每票至少1千萬、恐嚇等方式，要求特定議員投票支持，偵結後依違反選罷法、刑法等罪起訴邱莉莉、林志展等10人，台南地院審理後，29日下午宣判，邱莉莉等10名被告均因罪證不足無罪。

對此，林裕豐在政論節目《關鍵時刻》表示，這起案件見證到司法界的歷史奇蹟，當六都地檢署都趕去羈押、起訴好幾個被告，辦了一年多，最後卻全都判無罪，羈押一群人最後卻判不了罪，這在過去是要冤獄賠償的。

林裕豐說，起訴書的源頭指抓到邱莉莉跟郭再欽有通聯、有犯意的聯絡，可法院以《通訊監察法》說檢方監聽時沒有告訴人家、結束後沒有補正資料，「立案的源頭沒有了」。林裕豐表示，掛線不就就是法院准的東西嗎？這真的很神奇，「話都是你在說，神也是你、鬼也是你。」

此外，林裕豐也提到，起訴的重要理由包括國民黨台南市議員李鎮國被人「比7」威脅，還說買房子郭再欽可以幫忙打8折，可郭再欽等人全部都否認，現在全都不算數；而台南市議員方一峰在議長選舉前被人「請上車」、要求不能投給郭信良；事後，方一峰乾脆住到議會、要妻子回娘家，檢察官認為此為暴力、脅迫的賄選手法，法官卻認為方一峰下車後，走路2分鐘路程就有派出所，但他卻沒有去報警，還先去與妻子吃飯，代表沒有心生畏懼。

林裕豐續指，最神奇的是，這些嫌犯彼此之間的通聯都被抓到，但他們卻都說沒有甚麼犯意聯絡，都是消遣的場面話，「這起案件讓我們見證到司法界的歷史奇蹟。」

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