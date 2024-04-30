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中職／謝謝你郭俊麟！只當了28天隊友　台鋼雄鷹今賽前將致贈球衣

▲台鋼雄鷹幫郭俊麟製作球衣，感謝他對球隊的付出。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹幫郭俊麟製作球衣，感謝他對球隊的付出。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹今（30）日賽前將在澄清湖棒球場首度迎戰統一獅，賽前將安排致贈球衣的活動，受贈對象是統一獅投手郭俊麟，雖然只當了28天的雄鷹，但台鋼球團還是很感謝這位曾經的隊友。郭俊麟是2023年底透過擴編選秀從富邦悍將轉戰台鋼雄鷹，當時參與了新球季的形象照拍攝，沒想到還沒開季，台鋼把他交易給統一獅換江承諺，讓郭俊麟只當了28天的雄鷹。

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郭俊麟曾在社群網站透露，自己連球衣還沒拿到就轉隊，因為他先從擴編選秀，從富邦悍將到台鋼，台鋼當時還幫他拍攝新球季形象照，沒想到台鋼立即發動交易，用郭俊麟跟統一獅換來左投江承諺，兩人到新東家，都成為主戰投手。

台鋼雄鷹球季前的成軍記者會，球團特別製作視覺圖卡介紹這位昔日戰友，領隊劉東洋得知郭俊麟想收藏台鋼球衣，當時允諾會製作一件球衣給他留念。

30日台鋼雄鷹隊史首度在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，賽前將特別安排球衣致贈儀式，把「75號郭俊麟」台鋼雄鷹主場球衣致贈給曾經的隊友。

郭俊麟小檔案：

出生日期：1992年02月02日（32歲）

身高體重：175公分　76公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手

最快球速：153 km/h（2011MLB全明星臺灣大賽）；150 km/h（中華職棒時期／2022年）

擅長球種：變速球、滑球、曲球、二縫線快速球

出生地點：中華民國臺灣省新竹市北區南勢里

最高學歷：國立臺灣體育運動大學

職棒選秀：2014年日本職棒埼玉西武獅隊自由契約球員
　　　　　2020年中華職棒季中選秀會富邦悍將隊第二指名
　　　　　2023年中華職棒季後特別選秀會台鋼雄鷹隊指名

簽約金額：5200萬日圓（約1560萬新台幣、埼玉西武獅隊時期）

職棒月薪：32萬元新台幣（2024年）

經歷：

新竹市西門國小少棒隊

台中市西苑中學青少棒隊

台中市西苑中學青棒隊

台中市國立臺灣體育學院棒球隊→國立臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛）

日本職棒埼玉西武獅隊（2015年01月07日～2019年10月03日）

中華職棒樂天桃猿隊自行培訓選手（2020年05月01日～07月21日）

中華職棒富邦悍將隊（2020年09月20日～2023年11月28日）

中華職棒台鋼雄鷹隊（2023年11月28日～2023年12月28日）

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2023年12月28日～）

以上資料來源：台灣棒球維基館

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