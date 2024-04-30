中職／謝謝你郭俊麟！只當了28天隊友　台鋼雄鷹今賽前將致贈球衣

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鋼雄鷹球季前的成軍記者會，球團特別製作視覺圖卡介紹這位昔日戰友，領隊劉東洋得知郭俊麟想收藏台鋼球衣，當時允諾會製作一件球衣給他留念。
30日台鋼雄鷹隊史首度在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，賽前將特別安排球衣致贈儀式，把「75號郭俊麟」台鋼雄鷹主場球衣致贈給曾經的隊友。
郭俊麟小檔案：
出生日期：1992年02月02日（32歲）
身高體重：175公分 76公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
最快球速：153 km/h（2011MLB全明星臺灣大賽）；150 km/h（中華職棒時期／2022年）
擅長球種：變速球、滑球、曲球、二縫線快速球
出生地點：中華民國臺灣省新竹市北區南勢里
最高學歷：國立臺灣體育運動大學
職棒選秀：2014年日本職棒埼玉西武獅隊自由契約球員
2020年中華職棒季中選秀會富邦悍將隊第二指名
2023年中華職棒季後特別選秀會台鋼雄鷹隊指名
簽約金額：5200萬日圓（約1560萬新台幣、埼玉西武獅隊時期）
職棒月薪：32萬元新台幣（2024年）
經歷：
新竹市西門國小少棒隊
台中市西苑中學青少棒隊
台中市西苑中學青棒隊
台中市國立臺灣體育學院棒球隊→國立臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛）
日本職棒埼玉西武獅隊（2015年01月07日～2019年10月03日）
中華職棒樂天桃猿隊自行培訓選手（2020年05月01日～07月21日）
中華職棒富邦悍將隊（2020年09月20日～2023年11月28日）
中華職棒台鋼雄鷹隊（2023年11月28日～2023年12月28日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2023年12月28日～）
以上資料來源：台灣棒球維基館
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁