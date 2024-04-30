51勞動節「沒全國休假」！上工、放假族群一次看　出勤薪水這樣算

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依據《勞基法》第2條，所謂的勞工就是受雇主僱用從事工作獲致工資者，因此只要符合「勞工」定義，無論正職或兼職人員都能放假。
包含農、林、漁、牧業、礦業及土石採取業、製造業、營造業、水電、煤氣業、運輸、倉儲及通信業、大眾傳播業，與其他經中央主管機關指定的事業，都適用《勞動基準法》規定，皆屬於勞動節可放假的族群。
🟡勞動節誰不能放假？
1.「未經勞動部指定適用勞基法的行業」，包含公務人員、教職員、醫師、無固定營業地點或門牌號碼的小吃攤販，或屬於個人服務業的家事服務工作者（如家庭清潔工、管家、保母、看護等）以及職業運動員、教練、裁判等。
2.「不適用勞基法工作者」，包含依公司法委任的事業單位經理人，以及公司將工作外包給承攬人，雙方沒有僱傭關係和從屬性，就不屬於勞動節可放假範疇。
🟡勞動節上班薪水、工資怎麼算？
雇主如需要勞工於勞動節出勤，必須徵得勞工同意，且除了原本當日工資外，需要再加發一日工資。若勞動節適逢勞工例假或休息日，依《勞動基準法》施行細則第23條之1規定，雇主應再給予勞工擇日補假，日期由勞雇雙方協商排定。
勞動部提醒，事業單位必須依法辦理包含勞動節在內的任何一個國定假日之出勤、工資給付，若違反相關規定，勞工可就相關事證，至當地勞工行政主管機關「縣、市政府勞工局（處）或社會局（處）」申訴，或撥打1955專線。