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台灣最新經濟成長預測！出口表現優於預期　全年GDP上修至3.57%

▲出口表現明顯優於預期，今年第1季經濟成長率創下11季以來新高，若第2至4季GDP維持預測不變，今年經濟成長率將上修至3.57%。（圖／擷取自Pixabay）
▲出口表現明顯優於預期，今年第1季經濟成長率創下11季以來新高，若第2至4季GDP維持預測不變，今年經濟成長率將上修至3.57%。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

行政院主計總處今（30）日公布第1季經濟成長率概估為6.51%，創下11季以來新高（2021年第3季以來），主要原因為出口表現明顯優於預期，主計總處官員推估，假設未來3季GDP維持預測不變，全年經濟成長率將上修至3.57%，較2月預測高出0.14個百分點。

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主計總處表示，由於AI等新興科技應用需求揚升，第1季按美元計價商品出口年增12.91％，來台旅客持續回升挹注服務輸出，併計三角貿易及經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長超過10％。

進口方面，出口引申需求帶動部分原物料備貨需求增加，雖半導體設備購置續呈縮減，第1季按美元計價商品進口仍轉為年增2.95％，服務輸入也隨國人出國熱潮持續擴增，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入成長2.16％。

綜合上述，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻5.46個百分點。

內需方面，民間消費實質成長4.14%，對經濟成長貢獻2.10個百分點。受惠春節假期，購物及旅遊人潮湧現，第1季零售業、餐飲業營業額分別年增3.10％及8.08％，航空客運、旅遊等相關服務消費也持續成長，加上房市交易升溫帶動家居用品消費，以及股市持續熱絡，挹注證券交易手續費，綜計各項消費並剔除來臺旅客消費 擴增及物價上漲因素後，第1季國人在國內之消費成長1.30％。

國人在國外的消費上，跨境旅遊熱度不減，國人出國人次續增，第1季國 人在國外消費成長93.97％；但旅行支出同步增加，不影響整體GDP。

此外，政府消費成長1.26％，對經濟成長貢獻 0.17個百分點。在資本形成方面，第1季新台幣計價資本設備進口年減18.67％，機械設備投資持續縮減，但航空業者擴增運力，加上營業用小客車購置增加，運輸工具投資延續成長態勢，營建工程與智慧財產投資也呈成長，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成實質負成長4.47％，對經濟成長負貢獻1.24個百分點。

綜合上述，第1季國內需求成長1.16％，對經濟成長貢獻1.04個百分點。

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