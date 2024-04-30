台鋼Wing Stars啦啦隊出國心繫台灣！攜手僑胞募款 救助花蓮災民
台鋼Wing Stars啦啦隊完成美國職棒水手隊台灣日表演，昨（29）日凌晨抵台，在這次行程的最後一天參與了由西雅圖台灣青商會、大西雅圖台灣同鄉會所舉辦的花蓮地震賑災募款餐會，與當地僑胞們一同為台灣盡一份心力。
記者林之越/綜合報導
四月台灣發生規模7.2的地震，震央位於花蓮，對該地區造成了嚴重的災情，全台有感，但首當其衝的花蓮地區，受災情況尤其嚴重，無論是房屋倒塌還是道路損毀，都造成了重大的損失。
在災情發生後，遠在美國的台灣僑民們迅速行動起來，展開了救濟募款活動，Wing Stars啦啦隊美國交流行的最後一天，參與賑災募款活動，大家雖然遠在美國，但都非常關心台灣地震狀況和相關救濟工作。
這一次的義賣物品，包含女孩們的個人扇子、LOGO毛巾及TAKAO筆記本等等，透過這些遠從台灣帶過去的商品，讓當地僑胞也能收藏，更可為支持公益事業盡一份心力，以行動關心台灣，協助災民重建家園。
現場除了募款之外，女孩們教起了雄鷹球員葉保弟的應援曲，將台式應援融入當地，團員恬魚表示：「裡面有一位弟弟韻律感很好，教一次就會，雖然主題是賑災，希望透過音樂能讓僑胞體驗台灣棒球應援，也讓話題不這麼嚴肅，而是帶來力量。」
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