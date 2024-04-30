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批柯文哲縱放京華城！郝龍斌怒轟「推卸責任」：自己造業自己擔

▲前台北市長郝龍斌今（30）日表示，他在任內對容積獎勵不僅依法行政而且嚴格把關，前台北市長柯文哲任內為何給京華城840%的超高容積率，希望柯文哲要自己面對這些質疑，無需利用財團當打手。（圖／資料照片）
▲前台北市長郝龍斌今（30）日表示，他在任內對容積獎勵不僅依法行政而且嚴格把關，前台北市長柯文哲任內為何給京華城840%的超高容積率，希望柯文哲要自己面對這些質疑，無需利用財團當打手。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

近期京華城改建案容積爭議，前台北市長郝龍斌今（30）日表示，他在任內對容積獎勵不僅依法行政而且嚴格把關，前台北市長柯文哲任內為何給京華城840%的超高容積率？郝龍斌說，當他對開發案容積率的嚴格把關時卻遭到質疑，請問市府嚴格把關財團容積率有什麼問題，難道要像柯文哲給財團送上百億容積率才是好人嗎？

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京華城團隊指出，京華城屬第3種商業區，基準容積率原本就是560%，前台北市長郝龍斌主政時，北市府刻意錯誤認定，直到2016年，經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560%，但已延宕京華城的開發計畫近12年，導致公司蒙受鉅額損失。

郝龍斌今對此回應，表示他在台北市長任內，對容積獎勵不僅依法行政而且嚴格把關。看到威京集團的聲明，他發現跟民眾黨口徑一致，都在轉移柯市府給予過高容積率的爭議。

郝龍斌表示，外界和監察院質疑的是京華廣場獎勵容積在2017年到2021年間大幅提高，柯文哲為什麼給京華城840%的超高容積率？

郝龍斌說，當他對開發案容積率的嚴格把關時卻遭到質疑，請問市府嚴格把關財團容積率有什麼問題，難道要像柯文哲給財團送上百億容積率才是好人嗎？

郝龍斌希望柯文哲要自己面對這些質疑，自己造業自己擔，無需利用財團當打手，不要得了便宜還賣乖。柯文拆自己任內的決定，出了問題，不是推給前任，就是責怪後任，難道一般民眾不會覺得怪怪的？

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