大灣國小午餐爛菜無下肚！南市府：無外力介入及違法情事

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且「午餐採購驗收未發現不當外力介入脅迫情事，警政單位也主動介入偵查」，報告指出，被質疑與前家長會長有關係的食材供應商為陳記和三真蔬果行，但檢視111學年度學校供餐41周，陳記蔬果行僅得標6周，其餘35周都為明賢商號得標；112學年度迄今供餐34周，三真蔬果行也僅得標4周，其餘30周為明仁商號得標。顯示午餐採購並沒有外力介入，使特定業者有增加得標情形。
另檢視開標過程錄影畫面，未見三真蔬果行人員有意圖干擾情事，從群組對話內容，發現學校當日或隔日反映品質不佳食材問題，三真蔬果行都依約配合換補貨或退貨扣款。
經確認議員揭露品質不佳的食材照片，為學校退貨照片，並未下鍋煮食；且4月11日因有人休假，僅剩4名廚工須煮近2,400份午餐，當天上午8時學校依廚工反映調整當日菜單，不出檸檬雞柳炸物主食。
小黃瓜與筊白筍於廚工前處理區發現有品質不佳向午餐執秘反映後，午餐執秘有明確指示請廚工盡力挑撿，並將剔除食材堆置成堆，俾利向廠商通知退貨扣款。品質不佳向午餐執秘反映，午餐執秘明確指示請廚工盡力挑撿，並將剔除食材堆置成堆，方便向廠商通知退貨扣款。
但可能因當日作業時程已遲延，廚工未依午餐執秘要求辦理，將仍可食用食材送進烹調區，並請烹調區廚工延長筊白筍烹煮時間，烹調區廚工將筊白筍用滾水先煮過再與小黃瓜及其他食材混合烹調後出餐，並非「爛菜」。
經訪談人員、檢視廠商通訊群組對話內容、比對書面資料，確認茄子、青花菜及「四季豆」為111學年度向廠商反映退換貨者；高麗菜、豇豆（俗稱長豆）則為112學年度；至於部分絲瓜、白蘿蔔，則是拍照向廠商反映提醒後剔除未用者。
教育局表示，一般民眾若揭露組織內部非法弊端或不正當行為，身分都需要被保護；但若退貨的午餐食材照片，指稱是供應給學生食用的食材，照片提供者已扭曲資訊、悖離事實，並引起家長及外界恐慌並不可取，嚴正譴責這種刻意扭曲事實的行為。調查報告另綜合提出8項策進建議，提供學校行政輔導小組辦理。