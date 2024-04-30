媽祖生日祭拜攻略一覽！拜對「10供品」旺整年　4星座偏財運強炸

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🟡祭拜媽祖供品準備：素牲、水果3或5樣、發糕、紅龜粿、紅湯圓3碗、紮紅紙的麵線、各式菜碗、鮮花、茶3杯、化妝品及保養品；拜拜金紙用四色金，大百壽金、壽金、刈金、福金。祭拜時應把供桌旁晾曬的內衣、內褲、襪子收起來，以免對媽祖、神明不敬。
🟡祭拜媽祖要注意：媽祖愛喝茶、香花，鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，但千萬不可以使用假花。若想求姻緣、桃花，可以準備繡毬花、文心蘭；求貴人可選用百合花；求事業、學業可選開運竹、銀柳等。
🟡媽祖誕辰4星座偏財運爆棚
Top4：金牛座
太陽金星木星仍舊駐守金牛座的本命宮位，顯示金牛座財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，本週下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。
Top3：雙魚座
海王星加速進入雙魚座的本命宮，顯示雙魚座在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，本週下注前可以喝杯茶或者吃海產，因為海王星代表海洋，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。
Top2：摩羯座
太陽籠罩摩羯座的偏財投資宮位，顯示摩羯座財運倍受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽攏照偏財宮也象徵金黃色，小孟老師建議本週多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。
Top1：天秤座
受到冥王星加速移入天秤座的偏財宮影響，照耀了天秤座的財寶庫。小孟老師建議本週在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。