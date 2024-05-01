國中小服儀違規不得懲處　國教盟：形同變相廢除制服

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一、變相廢除制服及服儀規定？
服裝儀容為生活教育的一環，對於國小及國中學生，為維護校園及人身安全，穿著校服更有必要性。準則第10條規定學校對於違反服裝儀容規定之學生不得加以懲處，等同告訴學生可以不需要遵守學校服裝儀容規定，形同變相廢除制服，以及學校對服儀的穿著要求。
二、不利教導尊重身體自主權
性別平等教育之學習內涵強調「身體自主權的尊重與維護」以及「性騷擾、性侵害與性霸凌的防治」，尤其在國中小階段從學習「認識自己的身體界限」、「如何尊重他人的身體」開始，進而認識身體自主權相關議題。準則第11條強調「不得僅以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他空泛籠統之概念作為懲處要件。」很可能讓學生認為在情感交往關係當中，學校師長無權干涉其親密接觸，也造成學校教育人員因此不敢糾正學生在校園中、課堂上「放閃」等公開、明顯的親密行為，不利於學校教導學生對身體界線、身體自主權的認識與尊重，也增加發生性侵害、性騷擾、性剝削的可能風險。
三、學生擔任獎懲委員違反保密義務無法處理
準則16條、26條規範校長得聘學生代表擔任獎管會、獎懲會委員，準則20條、30條並規範委員具保密義務，對於審議、表決及其他委員個別意見，應嚴守秘密，並對涉及受管教學生隱私之事件及其基本資料應予保密。
然而國中小學生大多數未滿14歲，少數滿14歲未滿18歲，依刑法18條規定14歲以下人之行為不罰，滿14歲未滿18歲得減輕其刑。一旦擔任委員的國中小學生違反保密義務，可能造成受管教學生及其他委員權益損害，依法卻無法要求其負起法律責任。
國教盟呼籲，教育部應重視以上教育現場反應問題、確實檢討，並提供學校教育人員更清楚明確的案例及說明，方能有效落實學生輔導管教，保障校園安全與學生權益。