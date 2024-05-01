勞工婚喪假僅軍公教一半　郭國文喊修改《勞工請假規則》

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對日前聯合國提出人類發展指數報告，主計總處坦言台灣今年排名退步，對照前日睽違30年所公布的國富統計，台灣貧富差距飆破66倍。郭國文指認為，很大原因就是中產階級薪資停滯，對比美日韓三國受雇人員報酬於GDP占比皆超過50%，台灣只有43.9%，不過營業盈餘於GDP占比，台灣高達34.4%卻是四者最高，台灣工時已是世界前幾名，顯然勞工努力沒有得到應有報酬。
郭國文表示，薪資停滯、甚至實質薪資負成長最嚴重的是基本工資以上、中位數以下勞工，預估大概是350萬人，這些人是壯年世代、大專學歷、家庭主要經濟負擔者，是經濟成長下最失落的一群勞工，過去把重心放在青年及高齡勞工，忽略了這個族群，郭國文質疑現行《中小企業發展條例》中，加薪誘因制度與失業率掛勾，施行以來僅千家業者適用成效不章，要求研議透過實質薪資補貼，例如雇主加薪1K，政府就加碼500元，讓雇主留住人才，勞工薪水增加，達成加乘效果，對此經濟部、勞動部現場承諾會進行研議。
另郭國文也提出，包含家庭照顧假、婚假、喪假其實都跟家人相關，但現有請假制度卻是一國兩制，公務員享有婚假14天、喪假最多15天，反觀勞工婚喪假至多只有8天，另政府預告公務員有薪家庭照顧假延長至14天，讓全台1200萬勞工相對剝奪感重，此外強調勞工請假規則超過10年未修正，要求勞動部於一個月內提出相關修法報告，保障勞工權益。