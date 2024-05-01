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麥當勞「薯條超人」爆紅！3萬人力挺：這才叫做大薯　店員揭真相

▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛，不過你是否曾經對於中薯、大薯份量產生疑慮過呢？（圖／記者張嘉哲攝）
▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛，不過你是否曾經對於中薯、大薯份量產生疑慮過呢？（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，其受到歡迎的最大原因，在於販售獨一無二口味的「薯條」，深受民眾喜愛。然而過去你到麥當勞購買套餐「升級大薯」的時候，是否有經驗拿到的薯條跟心理預期的份量有所差別呢？近日，就有麥當勞員工分享自己上班時，鏟大薯的份量都是「塞好塞滿」，結果貼文在社群平台爆紅，不少人都稱該店員「薯條超人」，引起話題。

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一名麥當勞員工在社群平台發文指出，大意就是指自己上班的時候，幫顧客鏟的「大薯」都是非常標準的大包，只見貼出的照片，該名員工正非常認真的在鏟薯條，旁邊已經擺好許多他鏟好的大份薯條，而所有的薯條都是超過盒子的「微笑口」，看起來份量十足。

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▲近日有麥當勞員工在社群平台分享工作日常，大薯「鏟好鏟滿」被3萬名網友狂讚！（圖/翻攝當事人社群）
貼文曝光後，貼文吸引超過3萬人按讚留言「這才是真正大薯買的份量好嗎，強烈要求官方用這位店員的標準」、「如果大薯是這個份量，大家當然願意掏錢買」、「一包大薯66元，這個份量完全才是正常的」、「官方真的看一下什麼叫做真正的大薯」、「好幾年不花錢買大薯了，寧願吃中薯兩份」、「薯條超人！我需要你」。

麥當勞「大薯」份量遭抱怨不正常！店員心聲曝光

事實上，有在吃麥當勞的民眾都知道，大薯的份量對顧客來說一直都是個謎，上網查找隨便都能看到有許多的大薯份量對於客人來說「完全沒達標」，因此長年也被笑稱是「換了一個比較大的盒子，根本沒有比較多，份量完全不正常」等等，這也讓該麥當勞店員發文對於顧客來說是「非常罕見」的情況。

有人認為，該麥當勞員工讓顧客有好的消費體驗，是破壞麥當勞的商業操作，該名店員則回應：「鏟那麼少才是不正常的，還是大家都喜歡吃不達標準的大薯，我們店都很注重薯條大小的量，如果鏟不夠值班主管都還會提醒再補，不需要這麼過度扭曲」。

▲麥當勞的大薯份量一直都是網友討論的話題之一，不少人現在都只點中薯，不吃大薯。（圖/）
▲麥當勞的大薯份量一直都是網友討論的話題之一，不少人現在都只點中薯，不吃大薯。（圖/爆怨公社）
店員揭台灣薯條份量規則！美國麥當勞「大薯份量」超驚人

而《NOWnews》也實際訪問麥當勞資深店員陳小姐，她則表示，麥當勞的份量大小是用克數來衡量，大家都喜歡買中薯，認為大薯跟中薯份量差不多，但其實這是迷思，因為中薯是2/3鏟、大薯則是滿鏟的狀態，份量上一定比較多，如果消費者拿到餐點當下，發現大薯份量有問題，都可以直接跟臨櫃反應，店員絕對會協助大家。

說到大薯份量大小，YouTuber「Joeman」日前就有到美國拍攝麥當勞開箱，結果點了一份大薯之後發現，美國的大薯份量非常巨大，放在臉一旁對比竟然還跟Joeman的臉一樣大，讓攝影師也忍不住說：「台灣應該要比照辦理」，影片吸引超過2.2萬人按讚留言「這薯條份量真的令人感到非常滿意耶」。

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▲Joeman日前到美國開箱麥當勞大薯份量，結果發現美國大薯份量相當驚人，攝影師也忍不住說：「台灣應該比照辦理」。（圖/IG@Joeman）

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