麥當勞「薯條超人」爆紅！3萬人力挺：這才叫做大薯　店員揭真相

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貼文曝光後，貼文吸引超過3萬人按讚留言「這才是真正大薯買的份量好嗎，強烈要求官方用這位店員的標準」、「如果大薯是這個份量，大家當然願意掏錢買」、「一包大薯66元，這個份量完全才是正常的」、「官方真的看一下什麼叫做真正的大薯」、「好幾年不花錢買大薯了，寧願吃中薯兩份」、「薯條超人！我需要你」。
麥當勞「大薯」份量遭抱怨不正常！店員心聲曝光
事實上，有在吃麥當勞的民眾都知道，大薯的份量對顧客來說一直都是個謎，上網查找隨便都能看到有許多的大薯份量對於客人來說「完全沒達標」，因此長年也被笑稱是「換了一個比較大的盒子，根本沒有比較多，份量完全不正常」等等，這也讓該麥當勞店員發文對於顧客來說是「非常罕見」的情況。
有人認為，該麥當勞員工讓顧客有好的消費體驗，是破壞麥當勞的商業操作，該名店員則回應：「鏟那麼少才是不正常的，還是大家都喜歡吃不達標準的大薯，我們店都很注重薯條大小的量，如果鏟不夠值班主管都還會提醒再補，不需要這麼過度扭曲」。
店員揭台灣薯條份量規則！美國麥當勞「大薯份量」超驚人
而《NOWnews》也實際訪問麥當勞資深店員陳小姐，她則表示，麥當勞的份量大小是用克數來衡量，大家都喜歡買中薯，認為大薯跟中薯份量差不多，但其實這是迷思，因為中薯是2/3鏟、大薯則是滿鏟的狀態，份量上一定比較多，如果消費者拿到餐點當下，發現大薯份量有問題，都可以直接跟臨櫃反應，店員絕對會協助大家。
說到大薯份量大小，YouTuber「Joeman」日前就有到美國拍攝麥當勞開箱，結果點了一份大薯之後發現，美國的大薯份量非常巨大，放在臉一旁對比竟然還跟Joeman的臉一樣大，讓攝影師也忍不住說：「台灣應該要比照辦理」，影片吸引超過2.2萬人按讚留言「這薯條份量真的令人感到非常滿意耶」。