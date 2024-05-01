機車儀表板遭貼「5字貼紙」！女騎士驚呆　機車族不認：有夠離譜

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只見貼出的照片中，該網友的機車儀表板上被貼上一個有蠟筆小新小白的姓名貼紙，上頭寫著「立中柱啦X」，提醒車主停車的時候應該立中柱。不過該行為讓不少機車族感到相當不滿表示「如果貼紙撕起來留痕跡，我一定會找到那個貼貼紙的人叫他賠錢」、「機車駕照有考立中柱再來說好嗎？亂貼什麼貼紙啊」、「是有多常叫人家立中柱....還製作貼紙真的有夠離譜」。
台灣機車實在太多！機車停中柱、側柱無解之謎
說到會有這個立中柱、側柱的問題，其實一直以來都是台灣機車界的「無解之謎」，原因就在於台灣機車數量實在太多，但是根本沒有那麼多的停車格提供給民眾使用，變成其實立中柱這件事雖然不是必然，但成為了「壓縮停車格」的重要關鍵，間接被上升到一個道德上的問題。
支持立中柱的機車族認為「台灣機車位就是不夠，立中柱一點都不困難，整排機車都立側柱，12格的停車位至少能多停6台機車」；不過反對該說法的人也大有人在「想停車的人就早點到早點停啊，停車格都設格子了，先停到的人一車一格有什麼問題，為什麼不能立側柱？」、「那些中柱魔人我就想問，機車駕照考試有考立中柱嗎？如果停車不能立側柱，每天機車都有側柱幹嘛？」兩邊的說法其實都沒有誰對誰錯。
中柱的用途到底是什麼？立中柱的好處車行老闆認證
《NOWnews》記者本身也是機車族，以最常停車的信義區停車格區域來看，該處屬於四周都是辦公大樓，騎機車上班的人眾多，但機車格明顯不夠，大家雖然都是立中柱停車居多，但是為了車格拼命移動別人的車輛，且根據愛立中柱的機車族說法，立側柱車身傾斜會刮傷隔壁的車輛，但記者實際觀察下來，立中柱的機車因為停放過於密集，其實在熱鬧地區也是車身貼車身的情況，並不會因為立中柱不被移車以及防止機車被刮傷。
記者也訪問機車行老闆，他表示，其實正常機車的標準配備只有側柱，有些擋車甚至沒有中柱，中柱是為了因應特殊狀況而誕生，例如「防止騎士誤觸油門」、「保持機車載運貨品固定與地面水平」等。車行老闆表示：「立中柱側柱我個人覺得都沒有錯，立中柱好處就是車身相對較穩，別人碰到你的車也不容易傾倒，但沒必要去責怪立側柱的騎士，真正該解決的是停車位不足的問題」。