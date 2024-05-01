粿粿「瀏海消失」火辣開深V！罕露性感事業線：這次大突破

TWICE娜璉新造型「參考台灣商店破洞微波袋」？粉絲笑瘋：超級像

▲TWICE官方社群昨（30）日公布日本新專輯全新造型，有粉絲笑稱大姐娜璉的造型，像極了「台灣便利商店熱食提袋」。（圖／翻攝自Threads）
▲TWICE官方社群昨（30）日公布日本新專輯全新造型，有粉絲笑稱大姐娜璉的造型，像極了「台灣便利商店熱食提袋」。（圖／翻攝自Threads）

記者張一笙／綜合報導

韓國知名女團TWICE近期推出的第13張迷你專輯《With YOU-th》成功登上了「Billboard 200」的冠軍一位，是韓國K-POP史上第3組成功登頂的女子團體。TWICE的日本官方帳號，也貼出全新形象照，透露TWICE將要在今年7月份推出全新日文專輯。不過有眼尖的粉絲指出，作為團內的大姐，娜璉的新造型看起來就像是台灣便利商店加熱食品的提袋，讓不少粉絲啼笑皆非，紛紛表示：「超級像！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲有粉絲在Threads上，笑稱娜璉的日本新專輯造型，很像台灣便利商店的熱食提袋。（圖／翻攝自TWICE X）
▲有粉絲在Threads上，笑稱娜璉的日本新專輯造型，很像台灣便利商店的熱食提袋。（圖／翻攝自TWICE X）
TWICE日本官方帳號昨（30）日貼出TWICE全新形象照，並且透露將在7月份推出全新日本專輯，讓不少粉絲都十分期待。不過有粉絲在社群平台上，將TWICE的大姐娜璉的照片，與台灣便利商店加熱提袋的照片放在一起，並且留言說道：「抱歉了娜璉，但妳的服裝像7-11的提袋！」

▲TWICE近期推出第13張迷你專輯《With YOU-th》，登頂Billboard 200大專輯冠軍。（圖／翻攝自TWICE X）
▲TWICE近期推出第13張迷你專輯《With YOU-th》，登頂Billboard 200大專輯冠軍。（圖／翻攝自TWICE X）
只見照片中的娜璉身穿白色小可愛，再套上一件布料稀少的藍色背心，看起來就像是台灣便利商店的熱食提袋，讓不少粉絲看完以後紛紛表示：「我的美人魚因為海洋汙染的關係被提袋套住了。」、「可能是NMIXX從臺灣帶回去的特產。」、「JYP Cody真的很會從生活中吸取靈感呢！」、「我總是看不懂JYP的造型審美！」、「只有林娜璉受傷的世界成立了。」

▲志效（左圖）模仿子瑜「中國只有一個」道歉影片，輿論罵翻。（圖／Dcard、微博）
▲志效（左）昨日模仿子瑜（右）「中國只有一個」的道歉影片，被粉絲們罵翻。（圖／翻攝自Dcard、微博）
近期TWICE的話題不斷，先是隊長志效爆出和奧運金牌選手尹誠彬熱戀，接著又是團內饒舌擔當彩瑛認愛34歲的男歌手Zion.T；加上昨日隊長志效在新節目的開頭，模仿子瑜過往的道歉影片，讓不少粉絲紛紛要求志效出面道歉。因此，娜璉的新造型意外撞台灣便利商店的熱食提袋所引發的笑料，為近期陷入陰霾的TWICE，緩和粉絲不少緊張情緒。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

TWICE志效傷害成員！陶晶瑩爆子瑜被冷凍成水餃：拜託JYP對她好點

TWICE子瑜被志效模仿「一中」道歉影片　台灣ONCE暴怒：會下地獄

啦啦隊女神芷霖5件事！激似周子瑜爆紅　性感寫真險鬧家庭革命

花蓮強震！子瑜擔心台灣人和毛孩「要抱緊緊」　舒華：一起學防災

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生