TWICE娜璉新造型「參考台灣商店破洞微波袋」？粉絲笑瘋：超級像
韓國知名女團TWICE近期推出的第13張迷你專輯《With YOU-th》成功登上了「Billboard 200」的冠軍一位，是韓國K-POP史上第3組成功登頂的女子團體。TWICE的日本官方帳號，也貼出全新形象照，透露TWICE將要在今年7月份推出全新日文專輯。不過有眼尖的粉絲指出，作為團內的大姐，娜璉的新造型看起來就像是台灣便利商店加熱食品的提袋，讓不少粉絲啼笑皆非，紛紛表示：「超級像！」
記者張一笙／綜合報導
TWICE日本官方帳號昨（30）日貼出TWICE全新形象照，並且透露將在7月份推出全新日本專輯，讓不少粉絲都十分期待。不過有粉絲在社群平台上，將TWICE的大姐娜璉的照片，與台灣便利商店加熱提袋的照片放在一起，並且留言說道：「抱歉了娜璉，但妳的服裝像7-11的提袋！」
只見照片中的娜璉身穿白色小可愛，再套上一件布料稀少的藍色背心，看起來就像是台灣便利商店的熱食提袋，讓不少粉絲看完以後紛紛表示：「我的美人魚因為海洋汙染的關係被提袋套住了。」、「可能是NMIXX從臺灣帶回去的特產。」、「JYP Cody真的很會從生活中吸取靈感呢！」、「我總是看不懂JYP的造型審美！」、「只有林娜璉受傷的世界成立了。」
近期TWICE的話題不斷，先是隊長志效爆出和奧運金牌選手尹誠彬熱戀，接著又是團內饒舌擔當彩瑛認愛34歲的男歌手Zion.T；加上昨日隊長志效在新節目的開頭，模仿子瑜過往的道歉影片，讓不少粉絲紛紛要求志效出面道歉。因此，娜璉的新造型意外撞台灣便利商店的熱食提袋所引發的笑料，為近期陷入陰霾的TWICE，緩和粉絲不少緊張情緒。
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