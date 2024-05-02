新內閣「太男」推遠年輕人？學者揭1數據：賴清德把地板當天花板

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陳美花表示，今年評論「太男內閣」的短文幾乎很少人在談需要女性了，因為幾乎都已經寫入教科書，也是性別主流化的常識；令人無奈的是，政府左手喊性別主流化、強調台灣是性別多元的民主國家，但右手還是有各種理由不進用足夠的女性閣員，「於是我們已經選出4成女性立委，但只有26.5%的女性閣員。」
陳美花解釋，教科書也都有寫，彭婉如女士推動女性參政四分之一條款，先是民進黨列入提名規章，接著國民黨等相關政黨跟進，接著地方制度法規定民選縣市議員、鄉鎮市民代表每四席，應有一名女性當選。但其實只要看看女性立委在國會的比例，就知道四分之一、25%都已落後現實，它應該被看成地板，而不是天花板。
陳美花說，賴清德在內閣進用女性部份，就是把25%當成天花板；但婦女團體多年來倡議的是「任一性別不低於三分之一」，而賴清德自己選前的承諾也是30%。現有的26.5%是以34席來計算的，未來當7至9席政務委員補齊後，會有多少女性比例還不得而知。
陳美花指出，談及此次內閣年齡，賴清德這次大選和以往民進黨總統大選不同之一就是「年輕選票流失」，性別恰恰又是台灣政治中，有高度世代差異的議題，具體反映在40歲以下的人較支持同志、同婚，而年老世代都比較不支持。於是組一個又老又男的內閣，不只是對過去30多年倡議女性參政的路線的反挫，也可能將從小就開始接受制度化性別教育的年輕選民越推越遠。