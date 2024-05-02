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謝龍介怒轟NCC雙標！開酸陳耀祥「髒CC」：不清乾淨就一樣包起來

▲昨日NCC主委陳耀祥上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿。謝龍介痛批，真的無法認同陳耀洋那種答詢態度，「髒CC立法院不清掃乾淨，立法院也一樣包起來！訟訴的每一條都被人平反，你都不會不好意思？」（圖／資料照片）
▲昨日NCC主委陳耀祥上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿。謝龍介痛批，真的無法認同陳耀洋那種答詢態度，「髒CC立法院不清掃乾淨，立法院也一樣包起來！訟訴的每一條都被人平反，你都不會不好意思？」（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

立院司法及法制交通委員會昨（1）日召開聯席會議，審查「國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案」，主委陳耀祥上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿。謝龍介也痛批，真的無法認同陳耀洋那種答詢態度，「髒CC立法院不清掃乾淨，立法院也一樣包起來！訟訴的每一條都被人平反，你都不會不好意思？」

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陳耀祥昨日在接受民眾黨總召黃國昌質詢時，頻頻有回嘴、搶答等情形，惡劣態度引發台下立委不滿，謝龍介、林國成更直接起身痛罵「你這樣的態度是怎樣」、「你不要太誇張」、「王X蛋」場面相當火爆。

謝龍介直言，自陳耀祥擔任主委後，民進黨一路護航，讓NCC被人說是髒兮兮，「這個髒CC立法院如果沒給你清掃乾淨，立法院就一樣包起來」陳耀祥則回應「那是民間的說法。」

謝龍介回憶，2019年他立委補選時，有電視台報導「侯友宜、盧秀燕、韓國瑜三市長合體，天空出現鳳凰展翅」的新聞，結果電視台被罰錢，但2017年賴清德被提名接任行政院長，另家媒體報導「天空出現一道紅光，形狀看似一條巨龍」他質疑，為什麼沒被罰？是兩套標準？

陳耀祥對此則表示，前一件新聞他知道有這個案件，但「巨龍紅光」的新聞有去查過，當時沒有人檢舉，沒有兩套標準，就是照相關規定。

謝龍介直嗆說「你沒解釋清楚，我認為你是在針對我」，並再舉例2019年，有農民接受電視台採訪時說「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，當時他在現場立刻制止，更正說應該是「兩百萬斤」、「曾文溪畔」，但NCC還是照樣罰錢，有人檢舉就罰、一罰再罰。

謝龍介也指出，他曾經接受電視台邀請用閩南語報導氣象，這樣被罰錢，「你也是有夠會，罰每一條都被人平反，你都不會不好意思？敗訴都不用道歉？」

陳耀祥先前曾表示自己卸任後將回學校教書，謝龍介也要陳自行主動辭職，否則新任NCC委員提名若無法通過，照規定就一樣是陳耀祥當主委，「現在講那麼好聽，但全都是假話。陳耀祥回應，他任期做到7月底何必辭職，這是負責任的態度。」

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