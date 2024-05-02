謝龍介怒轟NCC雙標！開酸陳耀祥「髒CC」：不清乾淨就一樣包起來

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謝龍介直言，自陳耀祥擔任主委後，民進黨一路護航，讓NCC被人說是髒兮兮，「這個髒CC立法院如果沒給你清掃乾淨，立法院就一樣包起來」陳耀祥則回應「那是民間的說法。」
謝龍介回憶，2019年他立委補選時，有電視台報導「侯友宜、盧秀燕、韓國瑜三市長合體，天空出現鳳凰展翅」的新聞，結果電視台被罰錢，但2017年賴清德被提名接任行政院長，另家媒體報導「天空出現一道紅光，形狀看似一條巨龍」他質疑，為什麼沒被罰？是兩套標準？
陳耀祥對此則表示，前一件新聞他知道有這個案件，但「巨龍紅光」的新聞有去查過，當時沒有人檢舉，沒有兩套標準，就是照相關規定。
謝龍介直嗆說「你沒解釋清楚，我認為你是在針對我」，並再舉例2019年，有農民接受電視台採訪時說「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，當時他在現場立刻制止，更正說應該是「兩百萬斤」、「曾文溪畔」，但NCC還是照樣罰錢，有人檢舉就罰、一罰再罰。
謝龍介也指出，他曾經接受電視台邀請用閩南語報導氣象，這樣被罰錢，「你也是有夠會，罰每一條都被人平反，你都不會不好意思？敗訴都不用道歉？」
陳耀祥先前曾表示自己卸任後將回學校教書，謝龍介也要陳自行主動辭職，否則新任NCC委員提名若無法通過，照規定就一樣是陳耀祥當主委，「現在講那麼好聽，但全都是假話。陳耀祥回應，他任期做到7月底何必辭職，這是負責任的態度。」