女神又要來了！朴敏英直播預告來台 寵粉又寵「他」！
韓國女神朴敏英，因演出多部熱門韓劇《金秘書為何那樣》、《請和我老公結婚》等爆紅，不僅劇中展現的逆齡美貌和時髦穿搭，也因為出道多年來，不斷與多名男星合作，被封為「男神收割機」，前年底更是因為接下ONE BOY服飾代言來台，掀起狂熱話題。
生活中心/綜合報導
朴敏英靠著韓劇《和我的老公結婚吧》回歸，超高收視再次擄獲粉絲的心，近期朴敏英也在個人直播上，多次提到她要來台灣的消息，讓粉絲敲碗期待，而朴敏英雖然在直播中並沒有正面透露，這次來台的主因，但仍然引發大批網友暴動，大家都想要一睹女神風采。
朴敏英去年底來台擔任ONE BOY代言人，與粉絲分享百變風格穿搭的秘訣，造成很大的話題，這次根據消息指出，機能服飾品牌 ONE BOY，將再次力邀朴敏英擔任夏季代言人，這次又親自直播預告要來台灣的訊息，也讓不少忠實粉絲已經做好應援準備。
朴敏英在韓劇《和我的老公結婚吧》強勢回歸，由於該劇創下超高收視，也讓朴敏英跟整個劇組，能夠前往越南度假。這次直播中除了預告來台會面粉絲之外，也讓大家更加期待接下來她的新作品，韓劇女神不知道又要用什麼樣的角色突破，來帶給大家全新的一面！而朴敏英的粉絲團們，也已經做好追星準備，喊話朴敏英，希望她儘早來台！