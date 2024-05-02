老翁捷運削竹筍遭罰1萬！議員出手了：我幫阿伯寫申訴書、繳罰款
上個月22日晚間，捷運警察隊接獲通報有旅客在車廂內亮刀，經了解為一名老翁帶著自己剛採收好的兩大袋桂竹筍，因車程時間較長，索性坐在車廂地板上，拿出菜刀在車廂內削竹筍，因此舉已違反《大眾捷運法》，遭北捷裁罰1萬元。台北市議員陳怡君則表示要幫該位阿伯寫申訴書，沒過的話就幫他繳罰款。
記者莊蕙如／台北報導
站務人員接獲旅客反映後，立即上車查看並通知捷運警察到場，老翁看到警方前來才發現自己因不諳法令而闖禍，表示不知道車廂內不能拿出菜刀。
該名老翁行為已違反《大眾捷運法》第50條之1第1項規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，造成旅客驚慌及影響乘車秩序，北捷依違反《大眾捷運法》裁罰新台幣1萬元整。
媒體人謝曜州今(1)日在臉書發文提到，73歲淡水老農，搭捷運要到板橋賣竹筍。搭車過程中，他拿菜刀削竹筍，新聞說其他乘客受到驚嚇。最後裁罰這位老翁一萬元。他直呼，這把年紀還要千里迢迢賣竹筍，雖然違規就是得罰，但也感嘆世上苦人、弱勢真多。
台北市議員陳怡君則留言「我剛剛去了解了，依據這條開罰，我明天質詢完了來幫阿伯寫申訴書，沒過的話我幫他罰好了。謝謝你讓我看到這則！」