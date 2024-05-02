老翁捷運削筍罰這麼重？黃揚明揭「因為鄭捷案」：人民都還會恐慌
近日發生一起老翁在捷運上拿刀削桂竹筍，經民眾檢舉後，老翁遭北捷裁罰新台幣1萬元的事件。媒體人黃揚明強調，對岸高鐵、捷運有安檢系統，但台灣沒有，假設壽司師傅把刀放在包包裡，不拿出來就沒事。又例如有人在捷運刷牙，只要不漱口也沒違規。主要因為發生過鄭捷案，所以捷運亮刀都會讓人心生恐懼。
記者莊蕙如／台北報導
黃揚明昨（1）日在政論節目中提到，「什麼叫危險物品？由各捷運公司他們去公告。」以台北捷運公司的公告裡面，他是說「各種刀具」，只要是刀，都不能帶上去，剪刀也不行。但是不會影響他人安全的，就不在此限。
黃揚明強調，就是因為鄭捷案，他帶著刀去捷運車廂裡面隨機殺人，有這樣的事情發生過，後來只要一亮刀，整個捷運就會恐慌。但是有些刀是工具，不是所有的刀都是。他舉例，假設有一個壽司師傅，他帶了一把刀放在他的包包裡面，難道說要安檢嗎？「對岸的高鐵是要安檢的，可是我們的捷運沒有這個系統！」
黃揚明表示，如果今天只是拿牙刷，單純在嘴巴裡面捅來捅去，因為他不能喝水，所以不漱口，那這個確實就沒有規定了。他不是飲食，只要不是飲食，就沒有違反相關規定，這個比較難，最多只能說，旁邊人看到之後，給他一個白眼，說「先生你可不可以不要這樣？」