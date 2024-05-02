賴清德狂叫錯他名字「恐釀國安危機」？蔡明彥親回曝私下狀況

老翁捷運削筍罰這麼重？黃揚明揭「因為鄭捷案」：人民都還會恐慌

▲一名老翁帶著自己剛採收好的兩大袋桂竹筍，因車程時間較長，索性坐在車廂地板上，拿出菜刀在車廂內削竹筍，因此舉已違反《大眾捷運法》，遭北捷裁罰1萬元。台北市議員陳怡君則表示要幫該位阿伯寫申訴書，沒過的話就幫他繳罰款。（圖／擷取自謝曜州臉書）
▲一名老翁帶著自己剛採收好的兩大袋桂竹筍，因車程時間較長，索性坐在車廂地板上，拿出菜刀在車廂內削竹筍，因此舉已違反《大眾捷運法》，遭北捷裁罰1萬元。台北市議員陳怡君則表示要幫該位阿伯寫申訴書，沒過的話就幫他繳罰款。（圖／擷取自謝曜州臉書）

記者莊蕙如／台北報導

近日發生一起老翁在捷運上拿刀削桂竹筍，經民眾檢舉後，老翁遭北捷裁罰新台幣1萬元的事件。媒體人黃揚明強調，對岸高鐵、捷運有安檢系統，但台灣沒有，假設壽司師傅把刀放在包包裡，不拿出來就沒事。又例如有人在捷運刷牙，只要不漱口也沒違規。主要因為發生過鄭捷案，所以捷運亮刀都會讓人心生恐懼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明昨（1）日在政論節目中提到，「什麼叫危險物品？由各捷運公司他們去公告。」以台北捷運公司的公告裡面，他是說「各種刀具」，只要是刀，都不能帶上去，剪刀也不行。但是不會影響他人安全的，就不在此限。

黃揚明強調，就是因為鄭捷案，他帶著刀去捷運車廂裡面隨機殺人，有這樣的事情發生過，後來只要一亮刀，整個捷運就會恐慌。但是有些刀是工具，不是所有的刀都是。他舉例，假設有一個壽司師傅，他帶了一把刀放在他的包包裡面，難道說要安檢嗎？「對岸的高鐵是要安檢的，可是我們的捷運沒有這個系統！」

黃揚明表示，如果今天只是拿牙刷，單純在嘴巴裡面捅來捅去，因為他不能喝水，所以不漱口，那這個確實就沒有規定了。他不是飲食，只要不是飲食，就沒有違反相關規定，這個比較難，最多只能說，旁邊人看到之後，給他一個白眼，說「先生你可不可以不要這樣？」

老翁捷運削竹筍遭罰1萬！議員出手了：我幫阿伯寫申訴書、繳罰款

謝龍介怒轟NCC雙標！開酸陳耀祥「髒CC」：不清乾淨就一樣包起來

桃園再停電！藍議員轟「政府人民感受差很大」：民進黨裝睡叫不醒

立院甲動水很深？王鴻薇曝綠營「突擊詭計」：根本不尊重韓國瑜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生