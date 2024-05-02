「震央在中央山脈」終究發生了！登山名醫急發聲：今年別爬高山
花蓮規模7.2強震發生後，至今仍餘震不斷。花蓮縣萬榮鄉4月30日就出現規模4.4地震，且震央位置接近中央山脈，讓身為登山好手的醫師王士豪發文感嘆「終於還是發生了」，為了生命安全著想，他建議登山同好盡量不要去爬高山，「是我的話今年就不會去登玉山在內的台灣高山。」
記者賴禹妡／綜合報導
王士豪醫師近日在臉書發文，「最不想看見的情況，就是震央在中央山脈的地震，終於還是發生了。」他表示台灣的地殼環境近期非常不穩定，高山地區因此變成了台灣境內的「危邦」，台灣三大高山型國家公園「玉山國家公園」、「雪霸國家公園」及「太魯閣國家公園」，擔心登山客的安全，更同時發文呼籲「因應地震與豪雨來襲，請大家提高警覺、暫緩登山活動。」
王士豪解釋2原因，第一是台灣許多高山存在落石崩塌地形，經歷多次密集、規模不一的地震，以及大量降雨之後，碎石坡面已經變得非常不穩定，「即便是下完雨放晴後，搞不好隨時下一秒就有巨大的崩塌，這實在是難以預測。」
王士豪指出第二個原因，台灣幾乎所有高山的聯外道路，在多次地震後已產生程度不一、次數不一的崩塌情形，「可以說是柔腸寸斷，即便是搶通，也是非常的不穩定，實在不適合進入。」因此他也直言「我自己本人今年，或是至少在10月雨季結束之前，會盡量不要去爬高山」，強調安全才是第一優先，登高山與否並沒有那麼重要。