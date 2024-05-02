背2條通緝！竹聯幫大哥與女友佔屋爽收千萬租金 躲藏11年落網
台北市58歲宮姓男子，2013年前因犯下強盜案遭通緝，長期躲藏在台北市民權東路一段巷內1棟住商大樓內，率小弟強佔大樓1至3樓部分房屋，改裝成出租套房牟利，11年來收租超過1千萬元。板橋警方上週前往查緝，當場將宮男逮捕歸案，訊後依強盜、竊占通緝送辦。
社會組／綜合報導
警方查出，宮男對外自稱為竹聯幫虎堂大哥，2007年涉犯組織犯罪條例案，2013年遭台北地檢署發布強盜通緝，他為躲避查緝，躲藏在台北市民權東路一段巷內1棟住商大樓內，並在大樓接近完工時，取得部分產權，竟趁其他屋主不在台灣之際，強佔大樓1至3樓部分房屋，改裝成出租套房，分租予不特定人牟利，11年來收租超過1千萬元，日前被提告竊佔罪，北檢2015年再度對宮男發布通緝。
板橋警方日前獲報，宮男躲藏在台北市民權東路住商大樓內，循線前往現場後，發現該棟大樓有多個出入口，且戒備森嚴。警方埋伏近1週，確認宮男人在屋內，出動大批警力登門查緝，雙方一度僵持不下，直到警方準備破門之際，宮男才開門乖乖就範。
據了解，宮男平日與藍姓女友同居在該棟大樓內，藍女對外自稱為藝人藍心湄堂妹，警方登門查緝時，只有宮男獨自在屋內，並無見到藍女，因此尚無法證實身份。不過，藍心湄稍早已在臉書發文駁斥，強調自己根本沒有堂妹，呼籲大家勿受騙上當。