中小企業面臨景氣困境 綠委籲：經濟部應檢討科技專案審查機制
民進黨立委林岱樺今（2）日表示，由於成本高漲，台灣中小企業已然面臨景氣困境，經濟部應重新檢視中小企業申請科技專案審查機制，並研議購買機器設備相關的租稅減免或優惠方案，積極推動機器設備國產化，以帶動台灣整體經濟發展。
記者陳佩君／台北報導
林岱樺指出，市場憂心全球經濟展望趨於走緩，以出口為主要導向的台灣，在2024年經濟成長率是否還有機會保3？再加上「俄烏戰爭」、「以巴戰爭」等戰爭仍舊持續中，若戰爭衝突持續擴大，想必會對全球經濟造成強烈的衝擊，屆時台灣出口訂單將很有可能持續衰退。
林岱樺表示，全球產業以積極朝向低碳減排、智慧化管理、生產設備自動化等方向努力，並深化ESG的經營理念，產業升級已是全球趨勢並勢在必行，而現今中小企業都會遇到「缺乏撰寫計畫書的專案管理師」、「無足夠人力沖銷研發費用」與「設備過於昂貴」等問題，這都是成業者無法順利推動產業升級的主要原因。
林岱樺提到，中小企業是台灣的經濟命脈，但資本不如大企業雄厚是非常需要政府大力支持與協助的，補助審查機制嚴謹固然是好，卻也造成中小企業望之卻步，她要求研議如何建立一個有效的審查機制，並以補助從寬，查核從嚴的概念下來處理進行。