避免憾事再發生 高市警交通大隊長黃元民提醒大型車業者3+2重點
有鑑於昨(1)日高雄市區1名騎電動車的婦人遭砂石車擦撞身亡，高市警交通大隊長黃元民今(2)日以3+2重點提醒所有大型車業者務必提醒司機行車時（尤其右轉彎），觀看視野輔助系統的螢幕及各個照後鏡，要逐一確認有無車輛或行人在旁邊，不要便宜行事。未來警方針對大型車輛右轉路線之攔檢，及車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統且能否正常使用之稽查。
記者郭凱杰／高雄報導
黃元民也苦口婆心地強調與大型車業者溝通的3點要項。首先是【建立大車司機考核制度】業者應建立大車司機定期考核制度，若司機奉公守法，考核期間駕駛行為優良未違規，可加發獎金以資鼓勵；其次是【大車出車前，司機精神狀態很重要】大車司機出車前，業者務必觀察司機有無酒容、酒味或倦容，如仍呈現宿醉或精神不佳的狀態，請勿讓司機駕車載運物品，避免在路上發生意。
第3點則是【行車視野輔助系統要裝設，也應正常使用】目前業者所屬車輛大多有裝設視野輔助系統，每次出車前，業者務必提醒司機行車時（尤其右轉彎），觀看視野輔助系統的螢幕及各個照後鏡，要逐一確認有無車輛或行人在旁邊，不要便宜行事。
此外，還有2點執法預告及提醒大型車業者，警方針對大型車輛，將加強高雄市大型車右轉路線之攔檢，及車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統且能否正常使用之稽查。
黃元民也指出，高市警努力透過電台等宣導方法，無遠弗屆地渲染全民重視大型車交通安全，有聽到聽眾好友們，也希望大家能發揮樓上招樓下、厝邊招隔壁的精神，廣為宣傳，期望降低交通事故發生率，減少不必要的悲劇再發生。