柯文哲北市長任內「3大案」接連爆出 爭議始末一次看
民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利威京集團，以及遭質疑賤租北士科土地，疑似圖利黨內立委吳欣盈家族所經營的新光集團日前遭民眾告發涉貪，台北地檢署今（2）日依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將柯文哲列為被告；加上先前的台智光案，柯文哲任內訂定3M月租2200元高費率遭到質疑。柯文哲任內3大案爭議近期接連爆出，讓《NOWnews》帶您一次看。
記者王德蓉／綜合報導
起因為國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，遭法院裁定羈押禁見。前台北市長郝龍斌於台北市長任內和台智光簽訂25年提供北市府網路服務的母約，而柯市府又於2017年與台智光簽定子約「市警局監視器專案網路服務」，並於2020年通過廠商所提「3M費率每月新台幣2200元」，而此定價如何而來，卻查不到任何議價過程的記錄。發現價格過高後，台北市長蔣萬安已要求法務局啟動解約作業。
京華城原本是工業用地，要轉化成商業區，因此捐了30%的公用土地給市府當公園使用，京華城認為容積率應為560％而非392%，因此向監察院陳情，後經監委糾正。後來又因京華城要改建，容積不足，所以依法申請獎勵項目，最後放寬了20%的容積上限。京華城改建開發案「容積率840％」成史上最高，柯文哲因此被指任內護航、圖利財團。
北士科園區T17、T18地上權，遭質疑圖利財團新光人壽，外界質疑3基地拆標、T17及T18免投資計畫、權利金底價下修是否為市府高層當時下令指示。此案更延伸出柯市府當年會議紀錄真實性遭疑，元大否認柯市府曾就「北士科」拜會，但柯市府竟有會議紀錄，遭疑有「造假」嫌疑。