卡關11年！核一室外乾貯場3周內核定　經濟部：盼也支持核二乾貯

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，故遲遲無法啟用，卡關11年，近期雙方達成和解，新北市府同意3周內完成核定。
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台電預計在發布開工通知後一個月內動工興建，進行加高陂址擋土牆及改善排水等作業，並於三個月內完成並進行熱測試，熱測試開始後4至6個月內啟用。
對此，台電表示，無論是核一建置完成的乾貯，或是核二要趕快蓋的乾貯設施，以全球經驗來說，都是高階核廢料處理的重要路徑，特別是從4月地震頻傳來看，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態。台電願與新北市府一起往前邁進，讓核廢料處理工作得以展開，核二乾貯設施的部分也盼新北市府也能夠早日支持推動。
針對核二乾貯，台電雖已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」的核准，但因遲無法施工，向新北政府農業局提出水土保持計畫相關期限展延申請也未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3項訴訟案，目前皆於法院審理中。對此，台電希望能比照核一廠行政調解模式，化解雙方訴訟疑慮，讓核二廠室外乾貯設施能盡早完工啟用。
至於部分人士認為可將核二用過燃料棒先移放至核一乾貯內，台電說明，此舉將涉及開發項目變更，必須先處理核一室外乾貯環評、核一除役環評及核一室外乾貯安全分析報告修訂等問題，程序上恐繁瑣費時，且運輸過程需經過萬里、金山、石門等地，當地居民及地方政府的意見也是考量關鍵。
台電強調，核廢料不只是技術問題，還需要依循民主精神與法治程序凝聚社會共識。台電會以符合民主、尊重民意的機制，持續積極進行社會溝通。