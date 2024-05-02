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卡關11年！核一室外乾貯場3周內核定　經濟部：盼也支持核二乾貯

▲核一廠區內的室外乾式貯存場。（圖／台電提供）
▲核一廠區內的室外乾式貯存場。（圖／台電提供）

記者鄭妤安/台北報導

卡關了11年，新北市政府終於同意核一室外乾貯場3周內核定，台電今（2）日發表回應表示，盼也能支持核二乾貯推動。

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，故遲遲無法啟用，卡關11年，近期雙方達成和解，新北市府同意3周內完成核定。

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台電指出，今年4月1日新北市與台電達成行政調解，化解核一乾貯水保設計變更核定疑慮，並同意完工展延。台電已於4月18日透過經濟部核轉相關資料予新北市府，依照調解內容，新北市府需於台電提送核一廠室外乾式貯存水土保持計畫相關書圖後，三週內完成核定作業。

台電預計在發布開工通知後一個月內動工興建，進行加高陂址擋土牆及改善排水等作業，並於三個月內完成並進行熱測試，熱測試開始後4至6個月內啟用。

對此，台電表示，無論是核一建置完成的乾貯，或是核二要趕快蓋的乾貯設施，以全球經驗來說，都是高階核廢料處理的重要路徑，特別是從4月地震頻傳來看，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態。台電願與新北市府一起往前邁進，讓核廢料處理工作得以展開，核二乾貯設施的部分也盼新北市府也能夠早日支持推動。

針對核二乾貯，台電雖已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」的核准，但因遲無法施工，向新北政府農業局提出水土保持計畫相關期限展延申請也未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3項訴訟案，目前皆於法院審理中。對此，台電希望能比照核一廠行政調解模式，化解雙方訴訟疑慮，讓核二廠室外乾貯設施能盡早完工啟用。

至於部分人士認為可將核二用過燃料棒先移放至核一乾貯內，台電說明，此舉將涉及開發項目變更，必須先處理核一室外乾貯環評、核一除役環評及核一室外乾貯安全分析報告修訂等問題，程序上恐繁瑣費時，且運輸過程需經過萬里、金山、石門等地，當地居民及地方政府的意見也是考量關鍵。

台電強調，核廢料不只是技術問題，還需要依循民主精神與法治程序凝聚社會共識。台電會以符合民主、尊重民意的機制，持續積極進行社會溝通。

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