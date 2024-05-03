余苑綺老公收押原因曝光 昔承諾「好好照顧子女」今淪詐騙車手
民進黨前立委余天女兒二女兒余苑綺前年癌逝，與小她4歲的老公陳鑒（Gary）育有一雙兒女，2日卻傳出陳鑒被依涉加重詐欺罪、洗錢及組織罪等罪逮捕收押，昔日不離不棄陪伴余苑綺抗癌的正面形象，還曾承諾「會好好照顧小孩」，如今卻淪詐騙車手頭，令外界不勝唏噓，也讓余天氣得決定今（3）日就將2個小孩接回家照顧。
社會組／綜合報導
余苑綺與丈夫陳鑒情定半年就結婚，婚後育有一雙兒女，余苑綺抗癌8年期間，陳鑒可說是寸步不離，看出夫妻鶼鰈情深。2022年余苑綺不敵病魔逝世，陳鑒曾在余苑綺告別式上心痛告白：「老婆！！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳」。
事隔不到2年，現年37歲的陳鑒被爆出淪為詐騙車手，新北市海山警分局上月底接獲民眾報案，指稱加入投資股票群組損失約6百萬元，警方組成專案小組偵辦，並協請被害人配合繼續與詐團周旋，埋伏約定地點待車手現身，立即將人逮捕，隨後陪同車手前往交付贓款給上游「收水」，赫見上游負責「收水」的竟是余天女婿陳鑒，並從其身上起獲200多萬元鉅款。
據悉，警方起初並不知情被捕的「收水頭」陳鑒為余天女婿，而是在搜索時發現身上持有余天特助名片，身份才因此曝光。海山警分局至今已發動2波行動，陸續逮捕近10人到案，全案依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押3嫌獲准，當中包含陳鑒。檢察官認為，陳鑒身為第二層車手頭，有其向上溯源及擴大偵辦必要，因此以串滅證之虞向法院聲押禁見獲准。