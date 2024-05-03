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明日滿1週年！5億高中生案仍躺冰櫃　夏男第7度穿同件Polo衫出庭

▲夏男今日依舊身穿藍白相間的條紋POLO衫出庭，為第7度穿著同件上衣現身鏡頭前。（資料照／翻攝記者爆料網）
▲夏男今日依舊身穿藍白相間的條紋POLO衫出庭，為第7度穿著同件上衣現身鏡頭前。（資料照／翻攝記者爆料網）

社會組／綜合報導

台中5億賴姓高中生墜樓身亡案明日滿1週年，遺體仍在殯儀館封存未下葬，檢方認定夏姓配偶並無結婚真意，日前依偽造文書罪嫌將他起訴。台中地院今（3）日再度開庭審理，即將辯論終結，夏男依舊身穿藍白相間的條紋POLO衫出庭，也是他第7度穿著同件上衣現身鏡頭前，預計近日進行一審宣判。

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回顧案情，賴生繼承父親5億遺產後，去年5月4日與26歲夏姓代書助理結婚登記，2小時就傳出在北屯區1處社區大樓離奇墜樓身亡，引發社會議論。台中地檢署去年6月偵結，針對家屬控訴殺人罪予以不起訴處分，賴母律師提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月發回續查，目前仍在調查中。

至於夏男與賴男到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，依偽造文書罪起訴，本案於今年2月首度開庭，夏男否認犯罪，案發至今共歷經6次庭訊，檢調陸續傳喚賴母、2名老師、戶政事務所人員、結婚證人、同學等多名證人出庭，釐清有無結婚真意，皆作證賴生無同志傾向。

其中，有跟賴生要好的林姓同學，還作證賴生有愛慕的女同學，過去還因拍打賴生屁股打鬧，遭對方向老師告狀，表示不喜歡別人碰觸他身體，也未曾聽過賴生提及夏姓配偶的存在；戶政人員則指出，夏男退還由市府贈送的新婚禮品，理由是不方便載運，甚至對於結婚證人的恭喜置之不理等。

針對夏男涉偽造文書、婚姻無效部分，法院經傳訊多名證人後，今將辯結，預計近期就會宣判一審結果。

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