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66歲李艷秋驚傳身體微恙開刀！拿助行器現蹤台北街頭　本人揭病況

▲李艷秋身體微恙開刀，拿助行器現身台北街頭被拍，本人揭露病況。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
▲李艷秋身體微恙開刀，拿助行器現身台北街頭被拍，本人揭露病況。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

資深媒體人李艷秋當過記者、主播，新聞資歷超過40年，1996年離開老東家華視，跳槽TVBS主持多個談話節目，2013年底以健康因素請辭主持12年的《新聞夜總會》，此後淡出螢光幕，近年不時透過臉書評論時事。66歲李艷秋昨（2）日上傳拄著助行器現身街頭的照片，透露左髖關節長骨刺，日前開刀治療，現在兩腿共有6根錨釘，「已經有半個機器人的FU！」

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▲李艷秋是資深媒體人，網路聲亮不小。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
▲李艷秋是資深媒體人，網路聲量不小。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
李艷秋今早發文說明拿助行器的原因，繼5年前動右髖關節手術，近日左髖關節又出狀況，這次病名比上次更長，「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」，醫生建議除去左股骨上的骨刺，李艷秋接受3小時微創手術，「第二天就出院了！算算腿上的錨釘，右四左二，已經有半個機器人的FU！」

▲▼李艷秋揹吉他、扶著助行器現蹤台北街頭。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
▲▼李艷秋揹吉他、扶著助行器現蹤台北街頭。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
▲李艷秋揹吉他、扶著助行器現蹤台北街頭。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
出院後，李艷秋閒不下來，報名吉他課程，於是才有揹著一把吉他，雙手撐著助行器出門上課的照片，她樂觀的說：「夢想，是沒有年紀的。在清楚撥出一組C和弦後，我覺得夢想離我越來越近了！大巨蛋，我來了！」

▲李艷秋上吉他課程，一圓夢想。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
▲李艷秋上吉他課程，一圓夢想。（圖／李艷秋的新聞夜總會臉書）
李艷秋文末寫下：「分享病中胡思，博君一燦外，是想提醒好朋友們，1.身體有恙不要拖，台灣的醫療、醫術都頂尖。2.任何年紀都有做夢的權利，是夢想還是妄想，試了才知道。」親友、網友送上祝福，「生病還是一樣亮麗有活力！祝福姐姐早日康復」、「真的很欣賞妳」、「加油！妳行的，妳是我學習的榜樣！」

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