PTPI蒙古國烏蘭巴托分會訪南市府 黃偉哲肯定台南市會的努力
國際國民外交協會(PTPI)蒙古國烏蘭巴托分會會長Bayanjargal Moldoi女士一行，在國民外交協會台南市會幹部的陪同下，於(3)日上午拜會台南市政府，市長黃偉哲除代表台南市民表達歡迎之意外，並感謝Bayanjargal Moldoi會長以及PTPI蒙古國烏蘭巴托分會相關成員長期致力於維繫蒙古與台南之間的情誼。黃偉哲也相當肯定台南市會的努力。
記者郭俊暉／台南報導
國民外交協會台南市會與烏蘭巴托分會締結為姐妹會後，該分會多次來訪台南，此次為疫情後該會首度來訪。今天的拜會行程，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會。
黃偉哲也提到今年是台南400，希望訪團在台南停留期間能夠感受台南的友善氛圍，並指出台南不只是文化之都亦是高科技之都，樂見往後能在更多領域進行交流。
PTPI烏蘭巴托分會會長Bayanjargal Moldoi除非常感謝市長黃偉哲百忙之中抽空接見，並表示蒙古烏蘭巴托分會與台南市會在21年前成為姊妹會以來，一直如同家人般密切交流，相信未來台南與蒙古之間的交流會更繁盛，更誠摯邀請黃市長前往蒙古進行交流。
國民外交協會台南市會會長蘇鵬鑑表示，今年2024年為台南400，台南市府籌備相關活動行銷台南，國民外交協會台南市會也邀請蒙古烏蘭巴托姊妹會來交流希望共襄盛舉，能夠為行銷台南讓台南站上國際舞台盡一份力，感到非常高興。