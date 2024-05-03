世界第一的夫婦！大谷翔平跟田中真美子曬恩愛 還跟紅髮艾德合照
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（3）日跟妻子田中真美子出席道奇隊慈善活動，大谷跟田中真美子的互動引發球迷關注，他不但在舞台上輕柔接了妻子下舞台階梯，還跟田中真美子拍了不少合照，罕見「曬恩愛」，田中真美子不但戴上鑽戒，最後兩人還跟歌手紅髮艾德合影，這是大谷翔平人生第一場演唱會。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在受訪時透露，自己新婚生活一開始有點不習慣，但隨著球季開始，會覺得越來越好，而他之前也受訪時被問到沒有妻子出征客場，感到有點寂寞。
而大谷今天穿上BOSS提供的西裝，並且還跟妻子穿上黑色套裝，展現十分典雅的氣質，大谷甚至還戴上戒指，展現「丈夫」的氣勢。
大谷平時十分低調，但今天不但特別髮型設計，還有點「球星」的感覺，田中真美子是籃球員出身，身高本來就很高，站在大谷旁邊，展現出小女人的成熟氣質。
大谷跟妻子貼心互動
此外，兩人在被舞台唱名時，大谷還貼心牽了他下舞台階梯，避免田中真美子絆倒，大谷翔平受訪時，田中真美子也在旁冷靜守候，兩人的互動十分有趣。
大谷夫妻最後還跟紅髮艾德一起合照，今天剛好是紅髮艾德的慈善演唱會，收入將幫助道奇隊捐往醫院、兒童基金跟相關慈善用途。
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