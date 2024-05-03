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世界第一的夫婦！大谷翔平跟田中真美子曬恩愛　還跟紅髮艾德合照

▲大谷翔平跟田中真美子曬恩愛，還跟紅髮艾德合照。（圖／紅髮艾德IG)
▲大谷翔平跟田中真美子曬恩愛，還跟紅髮艾德合照。（圖／紅髮艾德IG)

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（3）日跟妻子田中真美子出席道奇隊慈善活動大谷跟田中真美子的互動引發球迷關注，他不但在舞台上輕柔接了妻子下舞台階梯，還跟田中真美子拍了不少合照，罕見「曬恩愛」，田中真美子不但戴上鑽戒，最後兩人還跟歌手紅髮艾德合影，這是大谷翔平人生第一場演唱會。

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大谷翔平在受訪時透露，自己新婚生活一開始有點不習慣，但隨著球季開始，會覺得越來越好，而他之前也受訪時被問到沒有妻子出征客場，感到有點寂寞。

而大谷今天穿上BOSS提供的西裝，並且還跟妻子穿上黑色套裝，展現十分典雅的氣質，大谷甚至還戴上戒指，展現「丈夫」的氣勢。

▲大谷翔平跟妻子田中真美子手中的鑽戒十分吸引人。（圖／@shoheisaveus推特）
▲大谷翔平跟妻子田中真美子手中的鑽戒十分吸引人。（圖／@shoheisaveus推特）
大谷平時十分低調，但今天不但特別髮型設計，還有點「球星」的感覺，田中真美子是籃球員出身，身高本來就很高，站在大谷旁邊，展現出小女人的成熟氣質。

大谷跟妻子貼心互動

此外，兩人在被舞台唱名時，大谷還貼心牽了他下舞台階梯，避免田中真美子絆倒，大谷翔平受訪時，田中真美子也在旁冷靜守候，兩人的互動十分有趣。

▲大谷翔平跟妻子田中真美子互動，大谷受訪時，她也冷靜在一旁等。（圖／@shoheisaveus推特）
▲大谷翔平跟妻子田中真美子互動，大谷受訪時，她也冷靜在一旁等。（圖／@shoheisaveus推特）
大谷夫妻最後還跟紅髮艾德一起合照，今天剛好是紅髮艾德的慈善演唱會，收入將幫助道奇隊捐往醫院、兒童基金跟相關慈善用途。

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