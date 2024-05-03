余苑綺病逝留2孩！小4歲老公陳鑒涉詐千萬　檢聲押禁見獲准

貴婦奈奈男友媽涉詐欺遭通緝押返台　獲無保請回、限制出境出海

▲黃立雄太太黃林麗真則因另涉及詐欺案屢傳未到，遭士林地檢署發布通緝，今晨搭機抵台後，同樣被調查局人員上銬逮捕歸案。（圖／民眾提供）
▲黃立雄太太黃林麗真則因另涉及詐欺案屢傳未到，遭士林地檢署發布通緝，今晨搭機抵台後，同樣被調查局人員上銬逮捕歸案。（圖／民眾提供）

社會組／綜合報導

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）與男友黃博健、名醫公公黃立雄涉嫌吸金，6年前被控惡意倒閉醫美診所，捲款10億潛逃至加拿大，皆遭調查局通緝，通緝時效至2043年。黃立雄夫妻疑遭黑道追債、恐嚇，因具通緝犯身份，在加拿大申請庇護遭拒，為此主動聯繫調查局人員，表示願意返台說明案情，今晨由CBSA官員戒護返台歸案。妻子黃林麗真另涉他案遭通緝，解送士林地檢署，案經檢方複訊後獲無保請回，但限制住居、出境、出海，並撤銷通緝書。

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據了解，黃林麗真遭佛教團體成員提告詐欺，13年前向陳男聲稱要替接班上師建造台灣住處，需要資金，向陳男取得400萬元後，將這筆錢匯入黃博健胞弟、黃博鴻的帳戶。陳男多年後才知資金未用來建造接班上師在台住處，反而被挪為他用，憤而提告詐欺。

黃博鴻到案否認詐欺犯行，供稱已與陳男商量，同意先借他先用來投資，因此開立支票給陳男，並已兌現其中4張利息支票，陸續還款235萬元，但陳男卻以年息6%計息，稱他尚欠328萬元，因無法接受條件才沒有繼續還錢，後來陳男向法院聲請支付命令，雙方進行調解後，以170萬元和解。

士檢認為此案為投資失利而無法還款，屬於債務不履行的民事糾紛，與刑責無涉，因此給予不起訴處分；然而黃林麗真卻因屢傳未到庭被通緝。

案經士林地檢數訊問後，認為黃林麗真無羈押必要諭知請回，但限制住居、出境、出海，同時准予撤銷通緝，因撤銷通緝有時間差，為防止有再次遭司法警察逮捕風險，也當庭發給撤銷通緝書。

▲貴婦奈奈小檔案。（圖／Nownews社群製圖）
▲貴婦奈奈小檔案。（圖／Nownews社群中心製圖）

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