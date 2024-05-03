九如北上匝道道路墊高 4日22時起至5日8時止封閉施工
高雄市三民區九如一路與九如一路214巷口國道北上匝道因入口處地勢較為低漥豪雨常有積水情形，影響行車安全，水利局與交通部高速公路局南區養護工程分局共同籌措經費約2,300萬元，優先辦理閘道口墊高作業，為降低交通衝擊，將採夜間施工，預計113年5月4日(星期六)夜間22時至5月5日(星期日)早晨8時。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局會勘發現，降雨期間地表逕流容易匯流至該處國道北上匝口前，經檢討重新調整九如一路與九如一路214巷口局部道路高程，將先行墊高路面兩側長度約50公尺、平均寬度25公尺，總面積約1250平方公尺，後續待九如一路２１４巷水溝完成後，再行調整道路與週邊側溝交接面，將地表逕流由周邊道路側溝蒐集，透過排水溝導流至雨水下水道，避免國道北上匝道前積水情形。
工程施工期間，將封閉九如國道北上匝道車道進行管制，亦請市民朋友多加利用中正路及建國一路北上匝道，水利局亦將加強佈設安全措施及交管人員協助指揮交通。市民朋友行經該路段請依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。若有任何相關問題歡迎於上班時間撥打水利局服務電話:07-7995678轉2116。