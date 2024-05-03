76人首輪出局！Nurse調度遭質疑 第3節將砍分射手Hield放板凳
NBA費城76人今（3）日在季後賽首碖G6面臨「背水一戰」，雖與紐約尼克纏鬥到最後一刻，但仍以115:118不敵對手，在首輪慘遭淘汰，其中本場比賽76人並非沒有贏的機會，但主帥Nick Nurse的調度在賽後則引發外界質疑，尤其是在第3節選擇將手感火燙的得分手Buddy Hield放在板凳上。
記者張志宇/綜合報導
首節尼克就在客場展現強大火力，開局就打出一波17:4的攻勢，其中在防守端更是將76人守到單節只得22分，但76人於次節靠著Buddy Hield單節命中5顆3分球狂砍17分，在上半場結束以54:51反超尼克。
進到第三節雙方你來我往，尼克單節打出32:29的攻勢，將比分追至83:83平手，此節上半場手感火燙的Buddy Hield則坐板凳，導致進攻壓力都在中鋒Joel Embiid與主控Tyrese Maxey身上，其中Joel Embiid也在本節陷入犯規麻煩（拿下本場比賽第4犯）。
身為內線防守核心的Joel Embiid本場出戰40分鐘，全場25投12中，狂砍39分、13籃板，但在防守端因在第3節早早陷入犯規麻煩，讓他在末節防守時顯得綁手綁腳，最終也在終場前1分鐘6犯離場，因Joel Embiid在最後時刻離場，也讓76人最後的反撲大大減少殺傷力。
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