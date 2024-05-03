香港視帝郭晉安離婚！「3.7億房產老婆一毛都分不到」原因曝光
香港男星郭晉安出道多年累積了不少經典作品，曾經3度奪下視帝，實力派演技備受肯定。59歲的他與女星歐倩怡結婚18年，兩人共同育有一對兒女，沒想到兩人在昨（2）日突然宣佈離婚，他甚至自爆已經分居2年。而郭晉安也傳出名下有價值9000萬港幣（約新台幣3.7億）的房產，不過兩人離婚之後，老婆卻無法分到錢，原因是老婆認為「太麻煩」，不願意將自己登記為持有者，引起外界熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
郭晉安和歐倩怡昨（2）日透過社群平台發出聲明，透露2人已經分居長達2年的時間，經過雙方深思熟慮溝通之後決定離婚，感謝彼此這些年的付出跟努力。根據《香港01》報導，郭晉安在香港買了許多的房產，價值總計高達9000萬港幣（約新台幣3.7億），不過這些房產都沒有登記妻子歐倩怡的名字，背後的原因竟然是因為她怕麻煩，不想加上自己的名字。
事實上，今年44歲的歐倩怡，當年以歌手身分出道，在1997年時演唱港版《櫻桃小丸子》片尾曲而爆紅，後來也接演了多部戲劇、電影，直到2006年她才跟郭晉安結婚，婚後也漸漸淡出演藝圈。忙碌照顧家庭之餘，歐倩怡也繼續唸書進修，拿下了營養學碩士學位，現在是全職營養師。如今，歐倩怡與郭晉安離婚又因為怕麻煩而完全拿不到房產，讓外界都相當震驚。
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