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畢業不用揹龜殼！佛光大學宣布：大一新生免學雜費

▲佛光大學校長何卓飛今（3）日宣布，推出「新生免繳學雜費、大二到大四政府補助3.5萬佛大加碼3.5萬」。（圖／記者許若茵攝，2024.05.03）
▲佛光大學校長何卓飛今（3）日宣布，推出「新生免繳學雜費、大二到大四政府補助3.5萬佛大加碼3.5萬」。（圖／記者許若茵攝，2024.05.03）

記者許若茵／台北報導

佛光大學校長何卓飛今（3）日宣布，推出「新生免繳學雜費、大二到大四政府補助3.5萬佛大加碼3.5萬」，希望讓學生不用畢業就像是揹龜殼，擔心經濟問題。

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何卓飛告訴媒體，佛光大學創校24年，辦學備受各界肯定，根據教育部年度畢業生流向調查，佛大學士班及碩士班畢業的平均就業率及平均薪資，均高於根據國際EduRANK最新的世界大學排名，佛光大學在全球1萬4千餘所大學中，名列全台灣144所大學，台灣私立大學第25名。全國大學平均值，更年年入圍1111人力銀行調查企業最看好年輕潛力大學。

何卓飛表示，EduRANK排名指出佛大在人文與社會科學、工程、電腦科學、環境科學、物理學、生物學、政治學、法律、哲學等論文研究，被世界看見，全校1459篇論文，被引用6054次，而在人文與社會科學領域中，以傳播電視為主題的論文表現最佳為全台第6名，其次則是經典與古代歷史與宗教研究，可顯示由人文社會科學起家的佛光大學，在此方面的專業表現不俗，備受肯定。

在少子化浪潮下，佛光大學雖招生大學部人數受到影響，但相反的，也因此大大提升每一位學生在求學上的資源挹注。何卓飛今分享，校方今年推行「新生免學雜費，大二到大四政府補助3.5萬、佛大再加碼3.5萬」政策，此外人文學院更有「彩揚獎學金」，該院各系前3名學生再加發5萬元高額獎學金。若是助學的「小藍鵲」計畫及多項獎助學金方案，學校多次獲得教育部最高額補助，為有心向學的學子提供經濟支持，安心學習。

佛光大學提到，校方擁有佛光山世界五大洲各海外道場的支持，佛大學生在海外交流的機會比一般大學生更多，據教育部公告資料顯示，佛大提供雙聯學位、學習、實習、志工服務等豐富的國際學習資源豐富，出國進修名列全國前10。

何卓飛也說，學生能夠選擇海外學習的地點更是多元，包含美國、澳洲、中國、韓國、日本、東南亞，以及一般學校最不容易接觸到的歐洲，還有美國和英國等知名大學合辦雙學位計畫，都是佛光大學為學子積極推動的海外多元學習管道之一。而最重要的是，這些海外學習的學校及企業，透過佛光山海外道場的協助，海外的學習場域讓家長更安心、更安全。
 

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