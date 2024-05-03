找不到余苑綺子女！女婿淪車手余天氣炸 出動社福人員、司機協尋
前立委余天的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，留下一雙兒女，其女婿驚爆與詐騙集團勾結，被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。余天昨天表示，打算將孫子孫女帶回照顧，怎料今天卻傳出「找不到人」，聯繫親家母也不曉得孩子在哪，稍早已請司機跟社福人員趕去Gary家看看協尋。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，新北市海山警分局4月28日接獲民眾報案，指稱今年2月加入LINE投資股票群組，誤信詐團話術，陸續面交現金約6百萬元，事後驚覺遭詐騙報案。警方組成專案小組偵辦，並指導被害人配合與詐團周旋，於4月30日上午9時許在板橋區民治街交付投資款項時，當場逮捕車手李男，並查扣相關證物，後續上午10時及12時許，在板橋捷運站地下連通道假扮車手交付款項，順利逮捕「收水手」陳男、蔡男，現場起獲200多萬元鉅款。
陳鑒被逮當下一陣錯愕，甚至掏出「余天辦公室特助」名片，假裝自己是一般上班族，不過罪證確鑿，警方認定陳鑒就是詐團第二層收水手，專門收取車手領取的贓款後，再轉交給上游，後續陳鑒被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。
昨天余天得知此事怒批女婿，他表示一直以為女婿在親家母的建築公司上班，自己為女婿感到可恥，什麼事情不做竟坐這種事，「無恥，自己生平最討厭詐騙集團」，還做車手頭，真是不要臉，詢問過親家，也稱好幾天沒看到女婿，希望把孫子、孫女接回。
不過，目前疑似找不到人，余天表示，打給學校才知道這兩天孩子都沒去上學，剛剛已經請司機過去看，也找了社福人員幫忙，目前仍在尋人當中。