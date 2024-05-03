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國宴菜色曝！八主菜結合台灣五大族群　珍珠奶茶選這家

▲總統副總統就職籌備會今日舉辦「好料國宴　黃金組合」記者會，公布520國宴菜色，而賴清德最愛的珍珠奶茶挑選台南發跡的「茶の魔手」。（圖／民進黨提供）
▲總統副總統就職籌備會今日舉辦「好料國宴　黃金組合」記者會，公布520國宴菜色，而賴清德最愛的珍珠奶茶挑選台南發跡的「茶の魔手」。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

第16任總統副總統就職籌備會今（3）日舉辦「好料國宴　黃金組合」記者會，公布520國宴菜色，以「好料大員，有料台灣」為主題，展現出台灣五大族群風味與文化，八道主菜理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵，其中甜點部分也準備準總統賴清德最愛的珍珠奶茶，由台南發跡的「茶の魔手」雀屏中選。

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第16任總統副總統就職籌備會今（3）日舉辦「好料國宴　黃金組合」記者會，說明本次國宴將展現台灣五大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）的風味與文化脈絡交織、貫穿前後，結合台灣各地豐美物產，呈現台灣多元及豐富飲食文化，更有獨特與傳承的寓意，要讓世界看見台灣 。

▲國宴八道主菜菜色曝光，展現台灣五大族群風味與文化，其中賴清德最愛的飲品珍珠奶茶，由台南發跡的「茶の魔手」雀屏中選。（圖／民進黨提供）
▲國宴八道主菜菜色曝光，展現台灣五大族群風味與文化，其中賴清德最愛的飲品珍珠奶茶，由台南發跡的「茶の魔手」雀屏中選。（圖／民進黨提供）
其中備受注目的菜單設計部分，共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，第一、二道菜融合五大族群，分別為「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬、「在地紮根」則是五大族群代表性小吃。

第三至第七道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性；最後第八道則是「國際之光」甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，團隊希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。

台南市長黃偉哲表示，感謝總統當選人賴清德，就職第一天晚間就在國宴呈現台灣心與故鄉情，讓來自各國的元首、使節以及台灣各地的長官瞭解賴清德的用心，藉此機會讓台灣各地的美食在福爾摩沙酒店呈現，讓所有好朋友瞭解台灣文化的深邃以及台灣美食的精粹。

準總統府秘書長潘孟安表示，本次集合名廚與飲食顧問組成黃金組合、尤其是山海樓及台南福爾摩沙酒店，強強聯手，在食材選用上來自20縣市，每樣食材都代表著各縣市的在地特色與多元族群的故事。由這些食材主廚精心烹煮，真的非常好吃，非常令人期待。國家辦喜事充滿祝福，把國宴在台南建城400年時，充分在福爾摩沙飯店呈現，十分感謝各方朋友的共同協助。

而根據菜單，本次甜點準備「蜷尾家」青土芒果脆皮雪糕、「玫開四度」果醬、「畬室」麻油桂花夾心巧克力、「屏東佳冬農會」蓮霧、「創世紀農園」極光哈密瓜、屏東枋山芒果、「關廟農會」鳳梨、「允芳茶行」頂級精萃極品茶、台南東山咖啡，至於賴清德最愛的飲品珍珠奶茶，則由台南在地發跡的「茶の魔手」雀屏中選。

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