NCC、衛福部聯手韓國KCSC 簽署「打擊數位性犯罪」共同聲明
國家通訊傳播委員會（NCC）、衛生福利部（衛福部）與韓國放送通訊審議委員會（Korea Communications Standards Commission, KCSC）今（3）日簽署「打擊數位性犯罪Combating Digital Sex Crime Online」共同聲明，宣示結合台灣與韓國政府的力量，為打擊數位性犯罪共同努力。
記者林莞茜／綜合報導
NCC表示，網際網路因跨境與即時的特性，成為資訊重要媒介與意見交流場域，同時也帶來各國政府急欲解決的違法內容散布問題，尤其在防制兒少性剝削影像和未經當事人同意散布之成人性影像方面，無論國內外均具有高度共識。爰此，NCC透過與審理韓國廣電與網際網路違法內容的KCSC，以及兒童及少年性剝削防制條例主管機關衛福部合作，簽署共同聲明，重點如下：
一、致力使人們了解數位性犯罪內容，以及數位私密影像的有害影響，包括未經同意散布私密影像和深偽影像。
二、透過分享觀點與最佳做法來強化雙邊連結。
三、促進國際社會進一步認識到政府、科技業與公民社會需終止濫用行為。
NCC說明，此一聯合聲明是全球團結參與的展現，相關內容KCSC已分別與澳洲及法國簽署。NCC呼籲全球社群朝向抑制數位性犯罪的方向努力，NCC亦將秉持共同聲明之合作本質，深化與KCSC的交流，建立安全可信賴的網路環境。