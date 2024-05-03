《周處除三害》精明商圈拍槍擊戲　議員：提醒莫忘慶記之都？

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陳俞融表示，另兩部未能回收的電影，是2021年補助400萬元的《失能少年》，票房僅82萬，且全片80％以上場景在高雄，包括夢時代百貨、高雄總圖、旗津、新崛江、橋頭糖廠、承億酒店；另2022年補助《車頂上的玄天上帝》，全台票房1200萬超過補助金額，也未回收。
陳俞融說，《周處除三害》在綠川、精明一街一帶取景，新聞局表示可達行銷台中的效果，但一般觀眾最深刻的「台中印象」，竟是阮經天在精明商圈春水堂前開槍掃射香港仔的場景。她問「台中不是極力掃除『慶記之都』惡名嗎？隨著這部戲的票房大賣，『慶記』都宣揚到國際了，甚至有影迷在社群嘲諷，指台中接下來可以辦個槍展」。
陳俞融強調，市府投資電影產業目的不應是為了回收、讓市庫賺錢，而是帶給台中市正面行銷的助益。基金會一年預算只有500萬，投資應該更謹慎、更有正面意義。
新聞局回應表示，台中與電影產業站在一起，凡在台中拍攝、與台中城市故事有關，或能行銷台中的作品均可申請補助。影視作品的內容呈現屬文化創意的一環，市府十分重視及尊重影視工作者的原創精神，不宜干涉審查創作內容。過往國內表現不俗的電影《艋舺》、跨國製作《露西》、影集《痞子英雄》等作品，都因劇情需求曾有動作場面安排，相信影迷朋友都能理解影視創作的想像。