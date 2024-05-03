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《周處除三害》精明商圈拍槍擊戲　議員：提醒莫忘慶記之都？

▲阮經天在《周處除三害》電影中飾演通緝犯，有不少場景在台中拍攝。（圖／一種態度電影股份有限公司提供，2024.05.03）
▲阮經天在《周處除三害》電影中飾演通緝犯，有不少場景在台中拍攝。（圖／一種態度電影股份有限公司提供，2024.05.03）

記者顏幸如／台中報導

台中市新聞局獎勵拍攝的電影《周處除三害》在中國爆紅，但市議員陳俞融批評，市府過去3年來獎勵5部、上演3部，只《周處除三害》有收益，且一般觀眾在劇中最深刻的「台中印象」，便是阮經天在精明商圈春水堂前開槍掃射香港仔的場景，她不禁要問「台中不是要掃除『慶記之都』惡名嗎？現在知名度都宣揚到國際了」！

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台中市新聞局的台中市影視發展基金會為扶植台灣電影產業，訂有「獎勵電影事業計畫」，獲資助影片於公開放映後，收入依獎勵的比例回存專戶。市議員陳俞融今（3）日質詢時指出，近來市府獎勵的《周處除三害》在中國爆紅，市府自稱投資成功，但過去3年來投資5部電影，3部已上映的電影僅《周處除三害》有回收。

▲市議員陳俞融質疑市府獎勵電影的成效不佳。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.03）
▲市議員陳俞融質疑市府獎勵電影的成效不佳。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.03）
陳俞融表示，另兩部未能回收的電影，是2021年補助400萬元的《失能少年》，票房僅82萬，且全片80％以上場景在高雄，包括夢時代百貨、高雄總圖、旗津、新崛江、橋頭糖廠、承億酒店；另2022年補助《車頂上的玄天上帝》，全台票房1200萬超過補助金額，也未回收。

陳俞融說，《周處除三害》在綠川、精明一街一帶取景，新聞局表示可達行銷台中的效果，但一般觀眾最深刻的「台中印象」，竟是阮經天在精明商圈春水堂前開槍掃射香港仔的場景。她問「台中不是極力掃除『慶記之都』惡名嗎？隨著這部戲的票房大賣，『慶記』都宣揚到國際了，甚至有影迷在社群嘲諷，指台中接下來可以辦個槍展」。

▲《周處除三害》的精明商圈槍擊場景令人印象深刻，網友挖苦台中可以試著辦槍展。（圖／台中市議員陳俞融提供，2024.05.03）
▲《周處除三害》的精明商圈槍擊場景令人印象深刻，網友挖苦台中可以試著辦槍展。（圖／台中市議員陳俞融提供，2024.05.03）
陳俞融強調，市府投資電影產業目的不應是為了回收、讓市庫賺錢，而是帶給台中市正面行銷的助益。基金會一年預算只有500萬，投資應該更謹慎、更有正面意義。

新聞局回應表示，台中與電影產業站在一起，凡在台中拍攝、與台中城市故事有關，或能行銷台中的作品均可申請補助。影視作品的內容呈現屬文化創意的一環，市府十分重視及尊重影視工作者的原創精神，不宜干涉審查創作內容。過往國內表現不俗的電影《艋舺》、跨國製作《露西》、影集《痞子英雄》等作品，都因劇情需求曾有動作場面安排，相信影迷朋友都能理解影視創作的想像。

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