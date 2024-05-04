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Jimmy Butler重回76人？The Athletic：他在熱火的時代接近轉折點

▲Jimmy Butler和Joel Embiid關係很好，若他和邁阿密熱火未能續約，費城76人將可能是他潛在的下家。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jimmy Butler和Joel Embiid關係很好，若他和邁阿密熱火未能續約，費城76人將可能是他潛在的下家。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Jimmy Butler有可能和Joel Embiid重聚嗎？這兩位超級球星過去曾於2018-19賽季在費城76人合作過，關係很好，今年76人和邁阿密熱火都在首輪出局，皆面臨調整和改組，而根據《The Athletic 》資深記者David Aldridge爆料，熱火可能正面臨Butler時代的一個關鍵轉折點（Tipping Point），若雙方真的分道揚鑣，他認為76人應該去爭取「士官長」回歸。

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今年熱火只透過附加賽取得第8種子，首輪就被波士頓塞爾提克給淘汰出局，球隊連兩年都只拿到低順位種子，雖然去年他們打進總冠軍賽，證明了這並不代表他們沒有機會爭冠，但每次進入季後賽都是「地獄模式」的難度，恐怕也並非好現象。

Butler帶領熱火2次闖入NBA總冠軍賽，還有一次打進分區決賽，但他做事有自己的一套方式，在加入球隊的5個賽季，他從未打超過64場比賽，事實上在2016-17賽季後他就沒有再打超過70場比賽了，這也是熱火隊例行賽戰績不穩定的一個原因。

▲「士官長」Jimmy Butler因傷缺陣，每到季後賽就發威的邁阿密熱火，對上芝加哥公牛的附加賽，恐怕是凶多吉少。（圖／美聯社／達志影像）
▲「士官長」Jimmy Butler以自己的方式做事是出了名的，而熱火隊的文化則不太能容忍個人主義。（圖／美聯社／達志影像）
今年有人表示Butler和熱火隊可能會分道揚鑣，Butler以自己的方式做事是出了名的，而熱火隊的文化則不太能容忍個人主義。雖然熱火在追求冠軍時，可能不會介意Butler給他們帶來一些不舒服的感覺，但他們也有自己的文化和期望。」

76人隊已經連續23年沒有進入東區決賽了，Embiid也是唯一一位沒有進入過東區決賽的年度MVP。今年夏天他們可以創造超過5000萬美元的潛在薪資空間，若熱火真的打算結束Butler時代，Aldridge建議76人球團可以嘗試爭取這位球星。

▲NBA季後賽東區系列賽，費城76人當家中鋒Joel Embiid對於球場有太多尼克迷不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人NBA季後賽東區系列賽出局，球隊今年夏天會找來Jimmy Butler和Joel Embiid合作嗎？（圖／美聯社／達志影像）
根據《邁阿密先驅報》報道，Butler希望在目前剩下2年的合約到期後與熱火再續約2年，這將使他全部合約走完時接近39歲，熱火隊會不會給他這一筆「養老金」？要打上問號。而76人這個休賽季將會有一些積極的調整，他們有足夠的空間來升級側翼，根據此前報導，Paul George和LeBron James也都可能是他們爭取的目標。

如果熱火願意放人，76人擁有多個未來的首輪選秀權，以及他們自己的2024年選秀權，他們可以將這些選秀權加入談判的包裹中。雖然由於新的勞資協議規則限制了已經進入第二層稅線的球隊的交易操作，多方交易並不像以前那麼容易，但並非不可能達成。

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