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周線連2紅！法人看好3大主題續推升台股　AI族群仍具投資機會

▲台股周線連2紅，法人看好3大投資主題將持續帶動台股強勢表現，AI相關族群仍具可關注的投資機會。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股周線連2紅，法人看好3大投資主題將持續帶動台股強勢表現，AI相關族群仍具可關注的投資機會。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

由於地緣政治、美債殖利率上升，近期市場風險情緒下修，台股突破2萬點後，在電子股震盪，一度回測7%，至近萬九低位。不過，隨著美股進入超級財報週，微軟及Google等財報與雲端服務營收成長優於預期，股價大漲帶動科技股轉強，台股週線也連2紅，法人認為，3大投資主題仍將持續帶動台股強勢表現，台股短期雖於金融及傳產類股輪動，中長期基於未來AI相關強勁需求，AI相關族群仍具可關注的投資機會。

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富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，根據富達國際研究團隊在台灣與海外的研調，綜觀基本面來看下半年投資趨勢，包括巨型雲端服務業持續強調AI基礎建議的投資、雲端業者自研晶片的需求。邊緣AI應用產品的發展這3大投資主題，將持續帶動台股強勢表現。

目前巨型雲端服務業者預期，2024年度資本支出將成長30-50%不等，2025年也有相當大的機會持續成長，白芳苹分析，AI硬體需求能見度可望持續強勁，尤其如輝達新世代Blackwell架構的AI伺服器機櫃，其突出的性能使雲端業者展現積極採購意願，主要運用於生成式AI的訓練。

儘管輝達新品計算能力強勁，白芳苹認為，雲端業者不會因此減少自研晶片，包括Google近期發表的Axion CPU、Meta發表的MTIA v2及AWS擴大自研晶片與ASIC伺服器等生產規劃，預期將以較低的成本，且更能貼近業者客製化自身電商、廣告或搜尋業務而獲得青睞。

此外，AI發展不僅促使企業增加AI服務與軟體的使用率，同時逐步深化AI在企業運營中的應用，故邊緣AI如AI智慧手機或 AI電腦的應用性產品，也可望成為新的機會，投資人可藉由6月初台北電腦展台灣與歐美主要業者發表的新品，以及9月蘋果新手機一窺究竟。

白芳苹認為，台股短期雖於金融及傳產類股輪動，中長期基於未來AI相關強勁需求，AI相關族群仍具可關注的投資機會，包括上游的晶圓與先進製程設備，下游的伺服器零組件、代工廠與散熱等，其成長性及相對歷史評價仍屬合理，富達持續看好相關次產業的投資機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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