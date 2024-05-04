周線連2紅！法人看好3大主題續推升台股　AI族群仍具投資機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前巨型雲端服務業者預期，2024年度資本支出將成長30-50%不等，2025年也有相當大的機會持續成長，白芳苹分析，AI硬體需求能見度可望持續強勁，尤其如輝達新世代Blackwell架構的AI伺服器機櫃，其突出的性能使雲端業者展現積極採購意願，主要運用於生成式AI的訓練。
儘管輝達新品計算能力強勁，白芳苹認為，雲端業者不會因此減少自研晶片，包括Google近期發表的Axion CPU、Meta發表的MTIA v2及AWS擴大自研晶片與ASIC伺服器等生產規劃，預期將以較低的成本，且更能貼近業者客製化自身電商、廣告或搜尋業務而獲得青睞。
此外，AI發展不僅促使企業增加AI服務與軟體的使用率，同時逐步深化AI在企業運營中的應用，故邊緣AI如AI智慧手機或 AI電腦的應用性產品，也可望成為新的機會，投資人可藉由6月初台北電腦展台灣與歐美主要業者發表的新品，以及9月蘋果新手機一窺究竟。
白芳苹認為，台股短期雖於金融及傳產類股輪動，中長期基於未來AI相關強勁需求，AI相關族群仍具可關注的投資機會，包括上游的晶圓與先進製程設備，下游的伺服器零組件、代工廠與散熱等，其成長性及相對歷史評價仍屬合理，富達持續看好相關次產業的投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。