台北展覽／3.6億巴斯奇亞名畫、1600萬錶王 貴婦百貨今明2天展出
富藝斯今（4）明兩天在BELLAVITA寶麗廣塲藝文空，間舉行「現代及當代藝術」及「名錶薈萃–香港XVIII」春季拍賣預展，焦點作品包括巴斯奇亞的《亞摩利人獵遊》，估價超過3.6億元起，為今年春拍來臺展出最高估價的當代藝術品，還有估價超過1000萬的奈良美智《O.T (N.G)》畫作、1600萬的「錶王」特製阿曼王國錶等，讓臺灣的藝術愛好者搶先目睹。
實習記者珂乃瑜/綜合報導
本次拍賣主打巴斯奇亞在巔峰時期，1982年繪製的《亞摩利人獵遊》。這幅畫由其首任經理人安妮娜·諾賽伊購得並長期收藏，從未公開拍賣。作品透過強烈的視覺語言探討歷史上的帝國與奴隸制度，呈現巴斯奇亞對社會議題的深刻見解和批評，這也是今年春拍來臺展出最高估價的當代藝術品。
首次亮相拍場，奈良美智的作品《O.T (N.G)》以其標誌性的淡藍色連衣裙小女孩形象吸引眼球。奈良在拍賣歷來前十大高價成交作品中，有三幅的主人公為身著藍色服裝的女孩，可見此用色受歡迎的程度。此作完美融合了奈良美智筆下標誌性的作品特徵：小女孩形象、眼睛大而圓潤、背景採用藝術家特色的漸層畫法，豐富筆觸層層疊加融合。
同樣首登拍場，安迪·沃荷 （Andy Warhol）的《美元符號》創作於其職業生涯巔峰時期，出自於他極具辨識度及代表性的系列。透過鮮明的美元符號探討金錢與文化的關係，反映了沃荷對於商品文化的批判與迷戀。
本季富藝斯「名錶薈萃–香港XVIII」的亮點則是一枚極為珍稀且來自皇室的百達翡麗「Nautilus」3700/1白金腕錶。這款腕錶不僅因其獨特的「Khanjar」阿曼雙刀標誌而聞名，也是市場上已知的第二枚擁有此特殊標誌的白金版本，極具收藏價值。
📍展覽資訊
5/4（六）～ 5/5（日）11am～6pm
BELLAVITA 寶麗廣塲B1《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號
📍參觀查詢
電話：(02) 2758-5505
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