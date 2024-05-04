外交官性騷女部屬！稱「my wife」還要求脫衣按摩 遭監察院彈劾
監察院最新彈劾文指出，駐南非代表處前副參事呂志堅於2022年7、8月至2023 年5月12日利用公務上之權勢及機會，多次對該駐處 1 名女屬員為具性意味之言行，令被害人不舒服、緊張害怕，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，經外交部性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾成立，監委依法提案彈劾。
記者何哲欣／台北報導
根據監委彈劾文，呂志堅曾在健身房抱住乙女，對健身房工作人員聲稱乙女是「my wife（我的老婆）」，也在駕駛面前稱乙女是「my girlfriend（我的女友）」；還曾在按摩店與乙女共處一個房間，且將衣物全部脫掉僅著1條內褲接受按摩，又建議乙女也脫衣接受按摩。
彈劾案文表示，這些行為令乙女感到不舒服、緊張害怕，但畏於呂志堅官階高、代理館務的權勢等，一直隱忍不發，但直到有一天呂志堅再度在駐處館內及辦公室內再度擁抱乙女，乙女趁呂志堅休假返台時，傳LINE告訴呂志堅，請呂志堅給予尊重及在肢體上保持距離，但呂志堅收到訊息後，只回傳1個拇指比讚的貼圖，讓乙女更加緊張與害怕，因此向該駐處提出申訴。
監院說，呂志堅接受調查時，辯稱擁抱是基於禮貌、開玩笑，沒有踰矩的想法。但實際上已造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯乙女人格尊嚴，並嚴重影響外交人員的聲譽及形象，核有重大違失，有懲戒之必要，依法提案彈劾。